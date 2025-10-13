Diplomatické vzťahy sú na bode mrazu: Avšak francúzske filmy sú pre ruských divákov malou oázou Západu

MOSKVA - Diplomatické vzťahy medzi Moskvou a Parížom sú kvôli vojne na Ukrajine na bode mrazu. To ale neplatí pre francúzske filmy, ktoré pre ruských divákov zostávajú jedným z mála okienok do západného sveta. Hollywood Ruský trh bojkotuje, ale pre francúzske filmy je Rusko nevyhnutné, uvádza Unifrance, organizácia poverená propagáciou francúzskeho filmu v zahraničí, ktorú citovala agentúra AFP.
Dôkazom sú napríklad filmy Dracula: Príbeh lásky režiséra Luka Bessona, komédia L 'accident de piano Quentina Dupieuxa alebo kultová krimidráma V plnom slnku, ktoré v 60. rokoch nakrútil René Clement s Alainom Delonom, medzi ktorými si môžu obyvatelia Moskvy vyberať. Alexandra sa napriek dažďu vydala na Farby času Cédrika Klapische. "Francúzske filmy sú ako farebná bublina, v ktorej by som chcela zostať," povedala AFP s tým, že sa rada ponorí do iného sveta, aby "si na chvíľu vyčistila hlavu od premýšľania o politickej situácii". Veľké hollywoodske štúdiá Rusko oficiálne od roku 2022 bojkotujú, no napriek tomu sú niektoré americké superprodukcie stále k videniu od Moskvy po Vladivostok vďaka pirátstvu. Alexandra je ale presvedčená, že jej krajania viac oceňujú "vycibrenejšiu a premyslenejšiu" francúzsku kinematografiu.
"Naše dve kultúry, ktoré sú už po stáročia prepojené, tak pokračujú vo svojom dialógu" ktorý bol prerušený vládnymi predstaviteľmi, dodáva Alexandra, ktorá si neželala uviesť svoje priezvisko. Francúzsko a jej európski spojenci uvalili na Rusko množstvo sankcií kvôli jeho ofenzíve proti susednej Ukrajine a od roku 2022 opustilo ruský trh niekoľko desiatok francúzskych spoločností. Francúzske filmy sa však naďalej dovážajú. Animovaný film Miraculous Jérémyho Zaga sa dokonca stal najúspešnejším francúzskym filmom v postsovietskej histórii Ruska, keď ho v roku 2023 videli viac ako tri milióny divákov. V minulom roku prilákal film Gróf Monte Cristo viac ako milión Rusov, rovnako ako tento rok Dracula: Príbeh lásky.
Už po stáročia cítia istú príbuznosť s Francúzmi
Pre 33-ročnú právničku Marínu sú francúzske filmy v súčasnosti nevyhnutné. Ázijské a latinskoamerické produkcie, ktoré sa ruskí distribútori snažia nasadzovať ako náhradu za hollywoodske filmy, "majú inú energiu. Francúzska alebo európska kinematografia mi je bližšia svojou atmosférou a eleganciou", priznáva Marina.
Rusi už po stáročia cítia istú príbuznosť s Francúzmi a francúzskou literatúrou, ktorú ruská elita v 19. storočí čítala v origináli - a potom túto štafetu prevzala kinematografia, povedal agentúre AFP Joël Chapron, korešpondent festivalu v Cannes pre Rusko, podľa ktorého ide o akúsi kultúrnu diplomaciu. Francúzske filmy sú pre Rusov "oknom do civilizácie, ktorú vždy milovali (...) a alternatívou k propagande", sumarizuje Chapron. Od roku 2020 zaujíma Rusko popredné miesta v počte divákov, ktorí videli francúzske filmy mimo Francúzska. V roku 2020 bolo na prvom mieste, v roku 2021 na druhom, v roku 2022 na treťom, v roku 2023 opäť na prvom a vlani na druhom. V roku 2024 bolo v Rusku uvedených 73 francúzskych filmov.
Francúzsky film v Rusku nenapodobnil Hollywood
Televízia nezostáva pozadu, pretože prvý štátny kanál naďalej vysiela francúzske produkcie. Ako vysvetľuje jeho šéf Konstantin Ernst agentúre AFP: "Jemnosť, hĺbka a estetika francúzskeho filmu sú hlboko zakorenené v ruskej duši." Francúzske filmy sa tešili značnej obľube už v časoch Sovietskeho zväzu. V roku 1952 prilákal film Fanfán Tulipán s Gérardom Philippom do sovietskych kín 30 miliónov divákov. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Catherine Deneuveová alebo Pierre Richard tu zostávajú ikonami. Hviezdny herec Gérard Depardieu, ktorého meno sa ale v posledných rokoch skloňuje skôr v súvislosti so škandálmi ako filmami, dokonca v roku 2013 dostal z rúk prezidenta Vladimira Putina ruský pas, ako o niekoľko rokov neskôr kritizoval ruskú ofenzívu na Ukrajine.
Francúzsky film v Rusku nenapodobnil Hollywood a nestiahol sa z ruského trhu. Snaží sa tak nechať otvorený priestor pre iné názory a iný spôsob života, ktoré ruskému obyvateľstvu môže sprostredkovať, povedal AFP zástupca Unifrance, ktorý si neželal byť menovaný. Na rozdiel od amerických filmov, kde hrá dôležitú úlohu politická korektnosť, sú francúzske filmy pre Rusov zrozumiteľnejšie, domnieva sa Nadežda Motinová, predsedníčka spoločnosti Arna Media, ktorá v Rusku distribuuje desiatku francúzskych filmov ročne. "Zatvorené dvere nikdy k ničomu nevedú. Rusom treba ukázať iný svet s jeho hodnotami a prežiariť miestne chladné vody trochou slnka," dodala.