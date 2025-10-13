Moderátorka neudržala emócie: V živom prenose ju dojali správy o prepustení izraelských rukojemníkov

SYDNEY - Emotívny moment zachytili kamery austrálskej televízie Sky News, keď židovská moderátorka Sharri Markson nedokázala zadržať slzy počas živého vysielania. Práve dostala potvrdenie, že Hamas po dvoch rokoch zajatia prepustil prvých sedem izraelských rukojemníkov.
Marksonová sa počas priameho vstupu viditeľne rozrušila, keď oznamovala, že rukojemníci unesení pri útoku Hamasu 7. októbra 2023 sa po 738 dňoch konečne dostávajú do rúk Červeného kríža. „Sedem rukojemníkov, ktorí boli celé dva roky v tuneloch Gazy, sú teraz v autách Červeného kríža, smerujú k izraelskej armáde a domov – k svojim rodinám,“ povedala so slzami v očiach.
Po prečítaní mien oslobodených sa moderátorka opäť rozplakala. „Toto je začiatok konca vojny,“ dodala so zlomeným hlasom. Zatiaľ čo Marksonová prežívala silné emócie v štúdiu v Sydney, v Izraeli sa na Námestí rukojemníkov v Tel Avive zhromaždili stovky ľudí. Mnohí mávali izraelskými vlajkami a držali žlté stoličky – symbol solidarity s unesenými.
Nádej po rokoch utrpenia
Očakáva sa, že Hamas odovzdá rukojemníkov v dvoch skupinách, prvú v centrálnej časti Gazy a druhú v okolí mesta Chán Júnis. „Toto je historická chvíľa, na ktorú sme čakali od prvých dní vojny,“ uviedlo Fórum príbuzných rukojemníkov, ktoré plánuje návrat Izraelčanov vysielať na veľkých obrazovkách.
Prepustenie rukojemníkov je súčasťou mierovej dohody sprostredkovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý dnes ráno dorazil do regiónu. „Získať týchto ľudí bolo neuveriteľne ťažké. Boli na miestach, o ktorých by ste nechceli vedieť,“ vyhlásil počas letu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil pondelok za „začiatok novej cesty“. „Spolu budeme pokračovať v našom víťazstve a s Božou pomocou zaistíme večnosť Izraela,“ povedal po stretnutí s rodinami zvyšných rukojemníkov.
V Gaze sa pritom stále nachádzajú desiatky ďalších rukojemníkov, no izraelská armáda očakáva, že v priebehu dňa budú postupne prepustení aj ostatní. Mnoho Izraelčanov aj členov židovskej komunity po celom svete sleduje správy s dojatím a nádejou, že po dvoch rokoch vojny sa konečne začína obdobie pokoja.