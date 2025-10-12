Hubár uverejnil VIDEO, o pár hodín sa stalo VIRÁLNYM: Toto sa môže stať len mne, nariekal v lese

PRAHA – Počasie počas dnešných dní nemá v obľube takmer nikto. No hubári si práve teraz prichádzajú na svoje. Dokonca aj bežní ľudia zvyknú v týchto dňoch natrafiť v lese na poriadne veľké a najmä jedlé huby. Prípad istého Čecha je ale absolútnou raritou. O svoj úlovok prišiel priamo počas natáčania.
Počasie, ktoré v týchto dňoch panuje na Slovensku a v Českej republike, vylákalo do lesov mnohých hubárov aj bežných ľudí. Bol medzi nimi aj Aleš Brunda z Valašska. Keď v neďalekom lese natrafil na krásny dubák, chcel si natočiť, ako ho vytrhne zo zeme. Vtedy prišla komická situácia.
Prišiel o poriadny úlovok
Aleš natočil na video, ako objavil pekný hríb. Následne sa ho snaží zo zeme vytrhnúť. Keď sa mu t napokon podarí, Hríb mu vypadne z ruky a začne sa kotúľať dolu kopcom. "Tak toto sa môže stať len mne," napísal do príspevku s videom, ktorý uverejnil na sociálnej sieti Facebook.
Jeho bezprostredná reakcia po tom, ako prišiel o krásny úlovok, pobavila mnohých používateľov sociálnych sietí. Slová ako "ty vole", "dop*dele" a napokon zaklincované "ku*va" zbúrali internet.
Ako pre TN.cz prezradil, video natáčal na Dolní Bečvě kúsok od Rožnova pod Radhoštěm. "Vybral som sa do lesa hneď ako začalo svitať. Pár kúskov som našiel, ale tento mi utiekol," povedal.
Aleš absolútne nečakal, že toto video bude mať taký úspech. "Vola,mi brat a pýtal sa, že čo za hovadinu som to tam dal, že už to má 500-tisíc vzhliadnutí? To bolo asi po troch hodinách, ako som príspevok zverejnil. Som z toho úplne paf," povedal s tým, že nikdy nič podobné nezažil a počas týchto dní mu pre toto video stále niekto volá.
Hríb nepustil zámerne
V niektorých komentároch sa objavili názory, že Aleš pustil hubu náročky, aby si zvýšil sledovanosť. "Ja si to natáčam stále, keď nájdem nejaké pekné hríby," vysvetlil.