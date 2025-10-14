Český Úrad pozastavil chystaný nákup munície zo Slovenska: Postup považoval za nezákonný

PRAHA - České ministerstvo obrany, ktoré chcelo uzavrieť rámcovú zmluvu na nákup munície od slovenskej firmy ZVS Holding mimo tender, postupovalo podľa českého Úradu na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) nezákonne. Úrad preto vydal predbežné opatrenie, ktorým ministerstvu až do právoplatného rozhodnutia zakázal zmluvu podpísať. Týkala sa spoločných nákupov ČR a SR, na ktorých sa dohodli šéfovia rezortov obrany Jana Černochová a Robert Kaliňák. V utorok na prípad upozornil server Seznam Zprávy.
Rezorty spolu chceli nakupovať muníciu kalibru 30, 120 a 155 milimetrov od firmy, ktorá patrí do koncernu Czechoslovak Group Michala Strnada. Kontrakt bol podľa servera plánovaný na sedem rokov. Černochová sa k zákazu podpisu zmluvy, ktorú dohodla s Kaliňákom, zatiaľ nevyjadrila. Jej ministerstvo nechcelo komentovať, či ide o definitívny koniec zamýšľaného spoločného nákupu.
Český výrobca protestuje
Server Seznam Zprávy pripomenul, že s chystaným medzinárodným kontraktom, ktorý bol uzavretý bez súťaže, ostro nesúhlasil jediný český producent munície veľkého kalibru - skupina STV Group. Podľa jej majiteľa Martina Drdu by dlhoročný nákup nábojov zo Slovenska českú výrobu významne poškodil. Serveru pred niekoľkými mesiacmi povedal, že taká investícia nedáva zmysel a plánovanú dohodu označil za zvýhodňovanie zahraničnej konkurencie.
Podľa návrhu rámcovej zmluvy mala byť munícia slovenskej výroby určená pre nakúpené tanky Leopard 2A4, obrnené vozidlá Pandur II a Bushmaster, pásové bojové vozidlá CV90 či do samohybných kanónových húfnic Zuzana 2.