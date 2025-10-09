TIETO huby si domov nikdy neberte! Hrozí vám mastná POKUTA, v niektorých prípadoch až 10-tisíc eur

BRATISLAVA - Nedostatočná znalosť húb môže nielen skončiť tragicky, ale tiež vás môže vyjsť poriadne draho. Niektoré huby vyzerajú úplne bežne, no patria medzi zákonom chránené druhy. Na Slovensku ich máme až 70 druhov. Príkladom sú hríb kráľovský, masliak limbový či rýdziky. Finančná správa upozorňuje, že pokuta sa môže v niektorých prípadoch vyšplhať až na 10-tisíc eur.
Nie všetko, čo v lese nájdete, patrí do košíka. Netreba si dávať pozor len na jedovaté huby ale aj tie zákonom chránené. V slovenskej prírode je právne ochránených celkovo 70 druhov húb. Spoločenskú hodnotu 100 eur má napríklad jedna plodnica hríbu kráľovského, hríbu nádherného, hodvábnice fialovomodrej alebo viacerých druhov rýdzikov. Masliak limbový, jelenkovka chlpatá, práchnovček lekársky, mäsovček zvrásnený, hríb zavalitý a oranžovec bledý majú spoločenskú hodnotu až 300 eur. Chránené sú aj niektoré plávky, muchotrávky a lúčnice. Všetky chránené huby nájdete v zozname chránených rastlín, ktoré zverejnil rezort životného protredia.
"Ak na takú natrafíte, nechajte ju v lese – alebo si ju len odfoťte a nález oznámte ochranárom či mykologickej spoločnosti. Pomôžete tak prírode aj vede," radí Finančná správa SR s tým, že zber chránených húb je zakázaný a môže vyjsť poriadne draho. Ak by ste takéto huby nazbierali vo väčšom množstve, v chránenom území, či opakovane porušili predpisy, pokuta by sa mohla vyšplhať až do 10-tisíc eur.
Zakáz halucinogénnych húb a substrátov
Rovnako zákon zakazuje aj pestovanie, dovoz či nákup halucinogénnych húb a substrátov, ktoré obsahujú ich spóry. „Problémom nie je bežný pestovateľský substrát, ale ten, ktorý obsahuje spóry halucinogénnych húb – práve tie sú podľa zákona nelegálne, pretože ide o formu omamnej a psychotropnej látky,“ pripomína hovorca finančnej správy Daniel Kováč a vyzýva hubárov, aby zbierali s rozumom.
Podľa slov právnika Radoslava Barnu môže v určitých prípadoch hroziť aj trestné stíhanie, najmä pri poškodzovaní chránených druhov alebo životného prostredia. Informuje o tom TV Joj. Oficiálne je evidovaných sedem druhov halucinogénnych húb, medzi ktoré patria najznámejšie lysohlávky. Dokonca aj ľahká otrava týmito hubami spôsobuje zmeny vo vnímaní a myslení. Bez osobitného povolenia je na území Slovenskej republiky prísne zakázané zbierať a prechovávať halucinogénne huby. Za jeden takýto hríb môže v určitých situáciách hroziť až dvojročné väzenie, pri väčšom množstve dokonca až šesť rokov väzenia, dodáva Barna.
Dva páry si pomýlili huby, skončili v nemocnici! Otrava môže prísť aj po 24 hodinách, týmto MÝTOM neverte
V zahraničných krajinách nie je problém zakúpiť halucinogénne huby alebo substráty určené na ich pestovanie – početné obchody ich dokonca doručujú priamo domov. Slovenská legislatíva však takúto činnosť neumožňuje. Hovorca Finančnej správy Daniel Kováč upozorňuje, že dovoz ani zasielanie substrátov určených na kultiváciu halucinogénných húb na územie Európskej únie nie je povolený. Ak colníci zachytia zásielku obsahujúcu takýto substrát, môže to príjemcu stáť poriadne veľa peňazí – pokuta môže dosiahnuť až 33 193 eur.