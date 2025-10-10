Nastane konečne mier? Izraelská armáda sa začala sťahovať z častí Pásma Gazy

GAZA - Izraelská armáda sa začala sťahovať z častí Pásma Gazy po tom, čo izraelská vláda v noci na dnes schválila dohodu o prímerí s palestínskym teroristickým hnutím Hamas, ktorá okrem iného predpokladá oslobodenie rukojemníkov. Podľa svedkov však Izrael na rade miest ešte dnes ráno podnikal vzdušné údery, okrem iného v okolí Chán Júnisu na juhu pásma, informuje spravodajský server BBC. Podľa neho oslavy, ktoré prepukli po ohlásení prímeria, vystriedala neistota ohľadom toho, ako sa bude situácia vyvíjať v najbližších hodinách.
Izraelská armáda sa podľa svedkov citovaných BBC premiestnila zo severozápadného predmestia mesta Gaza na východ k takzvanej žltej línii obsiahnutej v pláne postupného sťahovania izraelských síl. Na rade miest, ktoré mala armáda opustiť podľa schválenej prvej fázy amerického mierového plánu, však zostávajú tanky a obrnené vozidlá, a to vrátane Chán Júnisu a cesty pozdĺž pobrežia.
Mnoho obyvateľov vyjadrilo neistotu
BBC pripomína, že izraelské sily sa majú do 24 hodín od schválenia dohody izraelskou vládou stiahnuť k dohodnutej línii, načo im zostane kontrola nad zhruba polovicou pásma. Napriek ohlásenému prímeriu bolo v častiach severného aj južného Pásma Gazy naďalej počuť ostreľovanie a explózie. Mnoho obyvateľov vyjadrilo neistotu ohľadom toho, či pokoj zbraní skutočne začal platiť a či sa už môžu bezpečne vrátiť do svojich domovov.
Lekárnička Suha Šaasová, ktorá teraz žije v stane v Mavásí na južnom pobreží Pásma Gazy neďaleko Chán Júnisu, dnes uviedla, že vzdušné údery v mnohých častiach Pásma Gazy pokračovali aj po ohlásení prímeria. Tiež poznamenala, že všetko je drahšie ako pred vojnou a že žije z konzerv a sacharidov, pretože mäso, vajcia a ryby nie sú k dostaniu. "Jedinou výhodou tejto dohody je, že ukončí zabíjanie," poznamenala.
Ostreľovanie v mestských častiach Gazy
Hamasom spravovaná civilná obrana vyzvala obyvateľov, aby sa vyhli oblastiam, kde stále pôsobí izraelská armáda, a to najmä okraju mesta Gaza. Svedkovia stanice CNN hlásili ostreľovanie v mestských častiach Gazy Sabra a Tal al-Havá. Zábery agentúry Reuters zachytili explóziu o zhruba 04: 55 SELČ. BBC požiadala o komentár izraelskú armádu, ktorá uviedla, že sa hláseniami zaoberá.
Izraelská armáda má podľa vládou schválenej prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa do 24 hodín opustiť časti Pásma Gazy. Následne sa začne odpočítavať 72 hodín na prepustenie rukojemníkov. Nažive ich v Pásme Gazy podľa odhadov zostalo 20. Izrael výmenou za to prepustí stovky Palestínčanov zo svojich väzníc.
Netanjahu poďakoval Trumpovi
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý čelí obvineniu z predlžovania vojny z politických dôvodov, pred hlasovaním svojho kabinetu poďakoval Trumpovi za pomoc so sprostredkovaním dohody. Exilový vodca Hamasu Chalíl Hajja uviedol, že od Spojených štátov a sprostredkovateľov dostal záruky, že vojna sa skončila.
Stále však zostáva množstvo nedoriešených otázok, ktoré budú predmetom rokovaní v ďalších fázach mierového plánu, pripomína BBC. Hamas už skôr svoje odzbrojenie podmienil založením palestínskeho štátu a zároveň chce mať určitú úlohu v budúcej správe pásma, čo Trumpov plán výslovne zakazuje. Netanjahu nechce, aby bola do povojnovej správy Pásma Gazy zapojená Palestínska autonómia sídliaca na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Okrem toho nie je jasné, či a kedy sa Izrael z pásma úplne stiahne. V prvej fáze má izraelskej armáde podľa plánu zostať kontrola nad 53 percentami pásma, po ďalšom stiahnutí nad 40 percentami a potom nad 15 percentami. Ďalšie sťahovanie bude zrejme predmetom rokovaní.