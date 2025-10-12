Izrael nebude zastúpený na summite v Egypte: Palestínsku samosprávu nepozvali

TEL AVIV - Izrael nebude zastúpený na mierovom summite o palestínskom Pásme Gazy, ktorý je naplánovaný na pondelok v Egypte, informovala v nedeľu agentúra AFP.
„Žiadny izraelský predstaviteľ sa nezúčastní“ na mierovom summite, ktorý organizujú americký prezident Donald Trump a jeho egyptský kolega Abdal Fattáh Sísí, uviedol pre AFP hovorca izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Tento mierový summit sa bude konať v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch. Okrem generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa svoju účasť oznámilo niekoľko lídrov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, jordánskeho kráľa Abdalláha II. a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Očakáva sa aj účasť lídrov alebo ministrov zahraničných vecí Nemecka, Spojeného kráľovstva, Talianska, Kataru, Spojených arabských emirátov, Jordánska, Saudskej Arábie, Pakistanu a Indonézie.
Palestínske vedenie je jediným legitímnym zástupcom Palestínčanov
Medzičasom televízny kanál Al-Araby al-Džadíd s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že lídri Palestínskej samosprávy na tento summit ani neboli pozvaní. Spravodajský web The Times of Israel (TOI) na margo toho uviedol, že palestínske vedenie požiadalo egyptského prezidenta, aby prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása pozval na pondelkovú konferenciu, a snažilo sa aj o osobné stretnutie so Sísím, aby mu odovzdalo posolstvo, že palestínske vedenie je jediným legitímnym zástupcom Palestínčanov.
Tejto žiadosti však nebolo vyhovené. Podľa citovaného zdroja toto zamietnutie pramenilo zo skutočnosti, že Palestínska samospráva nie je oficiálne súčasťou povojnového plánu Bieleho domu, ktorý od Ramalláhu požaduje najprv reformy a až potom by mohlo nasledovať prevzatie riadiacich kompetencií.