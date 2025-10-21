V prípade únosu Kováča mladšieho zasadol prvýkrát kreovaný senát

BRATISLAVA - V prípade únosu Michala Kováča mladšieho zasadol v utorok na svojej prvej porade kreovaný senát Mestského súdu Bratislava I. Prísediaci týmto dňom začali štúdium spisu. Potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Na informácie upozornil portál 360tka.
„Dňa 8. októbra 2025 na základe oznámenia predsedu Mestského súdu Bratislava I zo dňa 6. októbra 2025 o určení navrhovaných osôb oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhláseniami o mlčanlivosti v zmysle zákona o utajovaných skutočnostiach bol vykonaný výber prísediacich v danej trestnej veci,“ uviedol predseda senátu Karol Posluch s tým, že senát určí ďalší postup až po dôkladnom naštudovaní spisu.
Prípad z roku 1995
V kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho, syna vtedajšieho prezidenta SR, do Rakúska z roku 1995 čelí okrem iných obžalobe exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan L. Súdy sa začali zaoberať obžalobou až v roku 2017 po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara.