V EÚ platia nové pravidlá pre politickú reklamu! Meta a Google obmedzia kampane

BRUSEL - Európska únia od piatka zavádza nové pravidlá pre platenú politickú reklamu, ktoré vyžadujú, aby boli všetky takéto inzeráty jasne označené a aby bolo zrejmé, kto ich financoval a v akej výške, informovala Európska komisia, píše agentúra DPA.
Nové nariadenie tiež ukladá povinnosť uvádzať, či je reklama zameraná na konkrétne publikum, a má aj zabrániť zahraničnému zasahovaniu do volieb v EÚ. Podľa EK majú tieto pravidlá chrániť slobodu prejavu aj právo verejnosti na informácie a pomôcť občanom rozlíšiť platený politický obsah od redakčného materiálu alebo osobných názorov, čím sa posilní integrita volieb.
EK zverejnila usmernenie
EK v stredu zverejnila usmernenie k implementácii nových pravidiel, ktoré sa vzťahujú na reklamu v online aj offline priestore. Spoločnosť Meta, vlastník platforiem Facebook a Instagram, už oznámila, že od októbra v Európe prestane zverejňovať politické reklamy, keďže podľa nej nové pravidlá obsahujú „nesplniteľné požiadavky a právne neistoty“.
Toto nariadenie kritizovala aj spoločnosť Google, ktorá ešte v septembri uviedla, že na platformách ako YouTube umožní len vybrané politické reklamy – napríklad od oficiálnych inštitúcií EÚ alebo národných vlád. Politické strany či jednotliví politici už svoje reklamy na týchto platformách nebudú môcť umiestňovať.