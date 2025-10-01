Poslanci odmietli návrhy Marcinkovej a Ledeckého týkajúce sa zdravotníctva

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS) v stredu neuspeli s návrhmi týkajúcimi sa oblasti zdravotníctva. Parlament neposunul do druhého čítania novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ani novelu zákona o reklame z ich dielne.
Prvá úprava mala za cieľ oslobodiť sprievodcov detí do 12 rokov od úhrady poplatkov za sprievod v nemocnici. Potrebu zmeny predkladatelia odôvodňovali poznatkami z aplikačnej praxe a štandardami poskytovania starostlivosti v krajinách Európskej únie. Upozorňovali na to, že v súčasnosti platí sprievodca za pobyt v nemocnici poplatok vo výške 3,30 eura denne. Sprievod je podľa nich oslobodený od úhrady len v explicitne uvedených prípadoch.
Druhou novelou chceli poslanci sprísniť reklamu propagujúcu zdravotné výkony. Navrhovali v nej okrem iného, aby reklama bola prípustná iba pri propagácii zdravotných výkonov, ktoré sú uvedené v zozname výkonov, sú schválené príslušným orgánom SR či Európskou liekovou agentúrou alebo ich odporúča Slovenská lekárska spoločnosť či jej organizačné zložky vo verejne dostupnom stanovisku a zároveň obsahuje iba vedecky overené a vecne správne údaje. Poukazovali na to, že v súčasnosti sú podmienky vedenia reklám a inzerovania služieb propagujúcich zdravotné výkony regulované len minimálne.