Generálna prokurátorka stíhala Trumpa: Teraz ju obžalovali za podvod

WASHINGTON - Generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová bola vo štvrtok obžalovaná federálnou veľkou porotou vo Virgínii v súvislosti s údajným hypotekárnym podvodom. Týka sa nehnuteľnosti, ktorú pomohla svojej neteri kúpiť vo Virgínii v roku 2023, uviedli tamojšie médiá vrátane stanice CNN. Informuje správa agentúr AP a AFP.
Po Trumpovom odchode z Bieleho domu v roku 2021 na neho podala demokratická prokurátorka štátu New York Jamesová žalobu za umelé navyšovanie hodnoty jeho nehnuteľností s cieľom získať výhodné bankové úvery alebo poistné podmienky. Trump v minulosti 66-ročnú Jamesovú opakovane obvinil, že jej vyšetrovanie je politicky motivované. Afroameričanku Jamesovú dokonca svojho času nazval „rasistkou a podvodníčkou“.
Jamesovú obžalovala veľká porota vo Virgínii
Jamesovú vo štvrtok obžalovala veľká porota vo Virgínii, kde boli nedávno vznesené obvinenia aj proti ďalšiemu Trumpovmu nepriateľovi, bývalému riaditeľovi amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesovi Comeymu. Žaloby proti Jamesovej a Comeymu podala prokurátorka Lindsey Halliganová, ktorú si republikánsky prezident osobne vybral po tom, čo jej predchodkyňa rezignovala s tým, že neexistuje dostatok dôkazov na vznesenie obvinení proti nim, píše AFP.
Denník Washington Post uviedol, že Halliganová osobne predložila prípad veľkej porote v Alexandrii vo Virgínii. Trump nedávno verejne vyzval generálnu prokurátorku Pam Bondiovú, aby v rámci eskalácie svojej kampane odvety voči svojim politickým oponentom zakročila proti Jamesovej, Comeymu i ďalším, ktorých považuje za nepriateľov, konštatuje AFP.
Verejne tiež vyzval na stíhanie Schiffa
Verejne tiež vyzval na stíhanie demokratického senátora Adama Schiffa a svojho bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona. Obžaloby Jamesovej a Comeyho prišli po tom, čo prokurátor pre východný okres Virgínie Erik Siebert odstúpil, keď predstaviteľom ministerstva spravodlivosti oznámil, že neexistuje dostatok dôkazov na ich obvinenie.
Samotná Jamesová vo štvrtok v reakcii skritizovala spomenutú obžalobu voči nej ako „nepodloženú“ a označila ju za „politickú odvetu“ za jej úspešnú občianskoprávnu žalobu proti Trumpovi. „Tieto obvinenia sú nepodložené a prezidentove vlastné verejné vyhlásenia jasne ukazujú, že jeho jediným cieľom je politická odveta za každú cenu,“ povedala Letitia Jamesová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Ako dodala, Trumpove činy sú podľa nej „vážnym porušením nášho ústavného poriadku“.
Vysokopostavený demokratický senátor Chuck Summer v reakcii označil obžalobu Jamesovej za „tyraniu“ zo strany Trumpa. „Takto vyzerá tyrania. Prezident Trump využíva ministerstvo spravodlivosti ako svojho osobného útočného psa a zameriava sa na generálnu prokurátorku Tish Jamesovú za „zločin“ stíhania za podvod,“ vyhlásil podľa AFP Summer.