Tajomstvo odhalené: Trump pred oznámením prímeria v Gaze dostal záhadný lístok! Vieme, čo na ňom bolo

WASHINGTON - Len pár minút pred vyhlásením prímeria v Pásme Gazy zachytili kamery na tlačovej konferencii vo Washingtone nezvyčajnú scénu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podsunul prezidentovi Donaldovi Trumpovi lístok so správou o blížiacej sa dohode. O niekoľko minút neskôr ju Trump oznámil svetu.
Lístok, ktorý predbehol svetové agentúry
Počas tlačovej konferencie vo Washingtone zachytili kamery, ako Marco Rubio – nový šéf americkej diplomacie – nenápadne posúva svojmu prezidentovi Donaldovi Trumpovi malý papier. Na lístku stálo: „Sme veľmi blízko. Potrebujeme vaše schválenie príspevku na Truth Social, aby ste mohli oznámiť dohodu ako prvý.“
Niekoľko minút po tom, ako Trump lístok prečítal, opustil miestnosť a vzápätí sa na jeho sociálnej sieti Truth Social objavilo oznámenie o prímerí medzi Izraelom a Hamasom.
Dohoda o prvej fáze mierového plánu
Trump vo svojom príspevku napísal, že ide o prvú fázu jeho mierového plánu pre Blízky východ, ktorý pripravoval spolu s Egyptom, Katarom a Tureckom.
„To znamená, že všetci rukojemníci budú čoskoro prepustení a Izrael stiahne svoje jednotky na dohodnutú líniu. Je to prvý krok k silnému, trvalému a večnému mieru,“ uviedol americký prezident.
Podľa jeho vyjadrenia by malo byť 48 rukojemníkov z Gazy prepustených najneskôr v pondelok. Izrael na oplátku plánuje prepustiť časť palestínskych väzňov z tamojších väzníc.
Trump poďakoval sprostredkovateľom
V príspevku vyjadril vďaku krajinám, ktoré sprostredkovali dohodu: „Ďakujem Kataru, Egyptu a Turecku. Spolu s nami pomohli dosiahnuť tento historický a bezprecedentný okamih. Sú to skutoční mierotvorcovia.“
Podľa Bieleho domu má byť dohoda podpísaná ešte dnes. Ide o zásadný zlom v konflikte, ktorý trvá už dva roky a ktorý rozpútala teroristická organizácia Hamas útokmi z 7. októbra.
Prezident zvažuje cestu na Blízky východ
Trump oznámil, že plánuje osobne navštíviť Blízky východ, aby podporil realizáciu dohody. Zvažuje návštevu Egypta a podľa vlastných slov „vidí dobré šance“ aj na vstup do Pásma Gazy – v prípade, že to bezpečnostné podmienky dovolia.
„Chcem, aby tento mier vydržal. A ak mám pomôcť, pôjdem tam,“ povedal prezident po skončení tlačovej konferencie.
Rubiova poznámka ako symbol
Zdanlivo nenápadný lístok, ktorý Rubio podsunul Trumpovi, sa stal symbolom okamihu, keď sa diplomacia a politika pretli v priamom prenose. Kamera zachytila nielen začiatok novej fázy v izraelsko-palestínskom konflikte, ale aj moment, keď americký prezident oznámil mier rýchlejšie, než sa to dozvedeli spravodajské agentúry.