Trump oznámil nový projekt výstavby: USA kupujú ľadoborce z Fínska

WASHINGTON - Spojené štáty kupujú 11 ľadoborcov z Fínska, pričom ich výstavba bude prebiehať v oboch krajinách, oznámil vo štvrtok v Bielom dome prezident Donald Trump spolu so svojím fínskym náprotivkom Alexandrom Stubbom. Informuje agentúra AFP a AP.
„Budete nás učiť o podnikaní s ľadoborcami,“ povedal Trump Stubbovi v Oválnej pracovni a dodal, že štyri lode budú postavené vo Fínsku a sedem v Spojených štátoch. „Myslím si, že toto je obrovské strategické rozhodnutie prezidenta,“ povedal Stubb a poznamenal, že Arktída je kľúčovým strategickým regiónom pre záujmy USA.
Hovoril o tom už na júnovom summite NATO
Trump o možnej dohode s Fínskom o výstavbe ľadoborcov hovoril už na júnovom summite NATO. Minulý rok sa Spojené štáty ešte za vlády exprezidenta Joea Bidena zaviazali spolupracovať s Kanadou a Fínskom na výstavbe ľadoborcov, hoci v tom čase neboli oznámené žiadne zmluvy, pripomína AFP.