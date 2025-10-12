Americký prezident vydal príkaz na vyplatenie armády napriek tzv. shutdownu

WASHINGTON - Trumpova administratíva v sobotu uviedla, že počas tzv. shutdownu federálnej vlády bude platiť vojakom z nevyužitých prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na výskum a vývoj. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
„Využívam svoju právomoc ako najvyšší veliteľ a nariaďujem nášmu ministrovi vojny Petovi Hegsethovi, aby použil všetky dostupné prostriedky na to, aby naši vojaci 15. októbra dostali výplatu,“ napísal prezident Donald Trump v príspevku na platforme Truth Social.
Platy budú z pôvodne určených 8 miliárd
Trump neuviedol zdroje financovania ani celkovú sumu, ktorá bude použitá na platy vojakov, a Biely dom na žiadosť o komentár nereagoval. Predstaviteľ Pentagónu však uviedol, že približne 8 miliárd dolárov pôvodne určených na výskum, vývoj, testovanie a hodnotenie sa použije na platy príslušníkov armády, ak bude shutdown pokračovať aj po 15. októbri. „Nedovolím demokratom, aby držali našu armádu a celú bezpečnosť nášho národa ako rukojemníkov nebezpečného shutdownu vlády,“ Trump dodal na svojej platforme Truth Social.
Ukončenie shutdownu je v nedohľadne a obe politické strany sa vzájomne obviňujú z krízy. Táto patová situácia znamená, že státisíce štátnych zamestnancov boli dočasne prepustení na neplatené voľno, prípadne sa ich práca považuje za nevyhnutnú a bolo im nariadené pracovať bez nároku na mzdu.
Shutdown vznikol po neúspechu Senátu
Tzv. shutdown federálnej vlády nastal v Spojených štátoch 1. októbra, prvýkrát od roku 2019. Stalo sa tak po tom, čo v Senáte USA neprešli návrhy, ktoré mohli čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií zabrániť. Vláda v dôsledku nemá v novom fiškálnom roku zaistené prostriedky na pokračovanie činnosti mnohých svojich úradov a agentúr.
Neesenciálni úradníci prestávajú pracovať
V USA dochádza k shutdownu vtedy, keď Kongres a prezident nedokážu dohodnúť rozpočet alebo dočasné financovanie federálnych úradov. V praxi to znamená, že väčšina tzv. neesenciálnych federálnych úradníkov prestane pracovať, kým sa nezabezpečí financovanie ich úradov.
Od roku 1977 sa financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavilo viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.