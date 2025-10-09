Veľké PRIZNANIE Putina: Za leteckou tragédiou, pri ktorej zahynuli desiatky ľudí, stáli Rusi! Zostrelili civilné lietadlo

DUŠANBE - Za tragickým pádom lietadla azerbajdžanskej spoločnosti AZAL nesie plnú zodpovednosť ruská armáda. Vo štvrtok 9. októbra to uviedol ruský prezident Vladimir Putin na rokovaniach s hlavou Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom v Tadžikistane. Šéf Kremľa sa už vlani ospravedlnil za tento "tragický incident", avšak nepriznal priamo, že lietadlo havarovalo v dôsledku zásahu ruskej protivzdušnej obrany. Rusko teraz podľa neho urobí všetko preto, aby za incident vyplatilo odškodné.
Civilné lietadlo typu Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo 25. decembra z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Krátko pred plánovaným pristátím ho poškodila strela protivzdušnej obrany. Neskôr havarovalo pri pokuse o núdzové pristátie pri meste Aktau v Kazachstane na opačnej strane Kaspického mora. Na palube sa v tom čase nachádzalo 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. O život prišlo 38 osôb.
Chyba protivzdušného systému
Príčiny havárie lietadla podľa Putina súvisia okrem iného s tým, že v ruskom vzdušnom priestore sa v tom čase nachádzal jeden z troch ukrajinských dronov. Verziu o odrážaní útoku bezpilotných lietadiel v oblasti Grozného prezentovala Moskva bezprostredne po udalosti.
"Druhým dôvodom sú technické poruchy samotného systému protivzdušnej obrany Ruska. A dve rakety, ktoré boli vypálené, nezasiahli lietadlo priamo. Keby sa tak stalo, zrútilo by sa na mieste. Explodovali - možno sa zničili samé - približne desať metrov (od lietadla)," uviedol ruský prezident, podľa ktorého boli príčiny havárie objasnené po dôkladnej analýze zahŕňajúcej aj čierne skrinky.
Ruský vodca tiež tvrdil, že sa o príčinách skazy letu z Baku do Grozného dozvedel iba teraz. "Informovali ma doslova v predvečer našej schôdzky. Prakticky všetko, čo o tom viem, som vám povedal," tvrdil.
Azerbajdžanský prezident za mylný zásah od začiatku vinil ruské ozbrojené sily. Rusko, ktoré sa podľa neho snažilo príčiny havárie ututlať, verejne ostro kritizoval a žiadal ospravedlnenie. Alijev tiež vyzval Moskvu, aby potrestala osoby zodpovedné za zostrelenie lietadla.