Smutno-smiešne VIDEO: Moskovčanka sa rozplakala za volantom! Nefungovala jej navigácia, dôvod je jasný

MOSKVA - V Moskve sa zdanlivo bežná cesta autom zmenila na chaos a zúfalstvo. Mladá vodička sa rozplakala za volantom po tom, čo jej navigácia prestala fungovať – kvôli rušičkám GPS, ktoré majú chrániť mesto pred útokmi dronov.
Zablúdená v centre Moskvy
Na videu, ktoré sa rýchlo šíri po ruských sociálnych sieťach, vidno mladú ženu, ako bezmocne plače za volantom. „Neviem, kam mám ísť. Jednoducho idem naslepo,“ hovorí trasúcim sa hlasom. Navigácia jej zlyhala priamo v centre Moskvy, a namiesto toho, aby dorazila na stretnutie, krúžila vyše hodiny okolo Kremľa.
„Nemôžem odbočiť! Chápem, že sa musím niekde otočiť, ale neviem kde. Teraz už idem smerom na obchvat, len aby som mohla konečne zmeniť smer,“ opisuje hystericky. Video sa stalo symbolom frustrácie, ktorú v posledných mesiacoch prežívajú tisíce obyvateľov ruskej metropoly.
Rušičky proti dronom paralyzujú civilistov
To, čo pôsobí ako groteskná príhoda, má v skutočnosti vážny dôvod. Ruské úrady už niekoľko rokov cielene rušia GPS signál v Moskve a ďalších mestách. Oficiálne ide o bezpečnostné opatrenie – rušičky majú znemožniť ukrajinským dronom zamerať citlivé ciele v centre mesta.
Lenže následky dopadajú aj na civilistov. Zmätení sú nielen vodiči osobných áut, ale aj kuriéri, sanitky a taxislužby. V niektorých oblastiach ukazuje navigácia polohu úplne inde, než sa vozidlo v skutočnosti nachádza.
Chaos na cestách namiesto bezpečia
Experimentovanie s manipuláciou GPS signálu sa v Rusku objavovalo už pred vojnou – najmä v blízkosti vojenských a politických budov. Od začiatku ukrajinských útokov dronmi sa však rozsah rušenia dramaticky zvýšil.
Pre bežných Moskovčanov to znamená dopravný chaos, meškania a nervy. A pre niektorých, ako pre plačúcu vodičku z virálneho videa, aj čisté zúfalstvo – stratiť sa vo vlastnom meste, ktoré sa snaží ochrániť samo pred sebou.