Babiš chce pre výroky Okamuru ponúknuť SPD rezort obrany namiesto vnútra

PRAHA - Predseda českého hnutia ANO Andrej Babiš chce Slobode a priamej demokracii (SPD) ponúknuť ministerstvo obrany namiesto rezortu vnútra, informovali v stredu s odvolaním sa na svoje zdroje napríklad server Novinky.cz alebo stanica ČT24. Dôvodom sú podľa nich utorňajšie výroky predsedu SPD Tomia Okamuru, že chce v prípade vstupu do vlády odvolať policajného prezidenta Martina Vondráška.
Ministerstvo vnútra vylúčené
„Ministerstvo vnútra neprichádza do úvahy. Teraz je otázkou, či by to mohlo byť ministerstvo obrany,“ uviedol zdroj pre Novinky, podľa ktorých sa očakáva, že SPD príde s menom, ktoré bude prijateľné pre Babiša. Jeho hnutie ANO zvíťazilo vo víkendových voľbách do Poslaneckej snemovne ČR a s SPD a Motoristami sebe rokuje o novej vláde.
Babiš v utorok kritizoval vyjadrenie Okamuru, že pokiaľ by SPD získalo rezort vnútra, malo by dôjsť k výmene Vondráška. Podľa Babiša sú takéto vyhlásenia nevhodné. Okamura tvrdil, že končiaca vládna koalícia sa trestným stíhaním jeho samotného a tiež SPD za údajne rasistické či xenofóbne bilbordy snažila znemožniť účasť hnutia na voľbách do snemovne. Babiš potom v stredu vyzval SPD a Motoristov, aby prestali verejne komentovať rokovania, pretože tým iba komplikujú ich priebeh.
Koaličná zmluva
Šéf ANO podľa svojich slov dúfa, že do prvej ustanovujúcej schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, ktorú prezident Petr Pavel stanovil na 3. novembra, bude hotová koaličná zmluva. Do piatka chce mať dohodu na rozdelení jednotlivých ministerstiev.
Novinky uviedli, že problém s nominantom SPD na post ministra obrany by mohol mať prezident Pavel, keďže Okamurovo hnutie spochybňuje zakotvenie ČR v štruktúrach EÚ aj NATO. Babiš v stredu podľa webu Českej televízie zdôraznil, že pozícia ČR je v oboch organizáciách a že chce byť garantom českej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v prípade, že sa stane premiérom.