Hrozí ZIMA, aká tu dlho nebola: Tieto FAKTORY to naznačujú! TU má onedlho snežiť až 36 hodín bez prestávky

BRATISLAVA/EDINBURGH - Analógová predpoveď na zimu 2025/2026 ukazuje vysokú pravdepodobnosť návratu chladnej zimy v častiach Spojených štátov, Kanady a čiastočne aj Európy. Tento vývoj je poháňaný viacerými oceánskymi a atmosférickými faktormi, ktoré naznačujú, že sa globálny systém počasia opäť vyrovnáva smerom k chladnej, „staromódnej“ zime. Už počas najbližších dní má Škótsko zasiahnuť 36-hodinové sneženie.

Analógová predpoveď znamená, že sa analyzuje súčasný stav globálneho systému počasia a hľadajú sa roky z minulosti, ktoré mali podobné podmienky. Následne sa skúma, ako vyzerali zimy v týchto rokoch, a tieto poznatky sa používajú ako usmernenie pre predpoveď. Momentálne pozorujeme viacero faktorov, ktoré spolu vytvárajú podobnosti s niekoľkými silnými a chladnými zimami. Portál Severe Weather sa pozrel na kľúčové faktory, ktoré v minulosti podporovali šírenie chladu — a ako by to mohli urobiť opäť v zime 2025/2026. "V súčasnej dobe pozorujeme rôzne faktory, ktoré v kombinácii vykazujú podobnosti s niekoľkými silnými a chladnými zimami," napísal meteorológ webu Andrej Flis.

Podľa najnovších údajov NOAA sa v tropickej oblasti ENSO objavujú chladné anomálie, čo znamená, že sa začína rozvíjať fáza La Niña, ktorá by mala pretrvať až do zimy. Dlhodobé súbory predpovedí ukazujú, že väčšina výpočtov smeruje do "chladnej" oblasti, čo naznačuje slabú, ale aktívnu La Niñu počas zimy 2025/2026, s pravdepodobným prechodom späť v roku 2026. "Predpokladá sa, že polárny vír bude mať neobvykle slabú intenzitu a čoskoro dosiahne rekordne nízku silu pre toto ročné obdobie. To je dobrý východiskový bod, ktorý tiež naznačuje potenciálne problémy pre polárny vír v budúcnosti, čo zvyšuje pravdepodobnosť neskoršieho narušenia a chladnejšieho vzduchu," uvádza Flis.

Polárny vír (Polar Vortex)

Polárny vír predstavuje cirkuláciu vzduchu od jesene do jari, pričom je najintenzívnejší počas zimy. Ak je slabý alebo narušený, studený vzduch sa ľahšie „vylieva“ z polárnych oblastí do nižších zemepisných šírok – teda aj do USA a Európy.

Slabší polárny vír býva často výsledkom kombinácie La Niña + negatívna QBO. "QBO je pravidelná zmena smeru vetra vysoko v stratosfére nad rovníkom. Tieto vetry sa striedajú medzi východnými (negatívnymi) a západnými (pozitívnymi) smermi približne každých 17 mesiacov," opisuje meteorológ. Historické údaje ukazujú, že táto kombinácia vedie k väčšej pravdepodobnosti chladných zím.

Navyše, počas La Niña zím je 60–75 % šanca, že dôjde k tzv. stratosférickému otepľovaciemu javu (SSW), ktorý polárny vír ešte viac naruší. Po takýchto udalostiach býva väčšina severnej Ameriky a severnej Európy chladnejšia než normálne. "Pri porovnaní podobných sezón (so slabou La Niñou a negatívnou QBO) sa ukazuje, že nad Kanadou a Grónskom sa vytvára rozsiahla níž, zatiaľ čo nad severným Pacifikom tlaková výš. Výsledkom je prenikanie studeného vzduchu do USA a chladnejšie počasie aj v Európe, najmä v jej severnej časti. Naopak, západná Európa máva v týchto obdobiach častejšie miernejšie a vlhkejšie počasie," dodáva Flis.

Úloha snehu v októbri

V októbri sa sleduje aj rozsah snehovej pokrývky nad Sibírou. Viaceré štúdie potvrdili, že veľká snehová pokrývka v októbri oslabuje polárny vír v neskoršej časti zimy. Silnejšia tlaková výš nad zasneženou Sibírou podľa slov meteorológov vysiela energiu smerom nahor do stratosféry, čím narúša prúdenie a zvyšuje šancu na chladnejšiu zimu v USA a Európe. V Európe je väčší potenciál sneženia najmä vo vyšších polohách a v severných oblastiach – vrátane Spojeného kráľovstva a Írska.

V Škótsku má budúci týždeň snežiť až 36 hodín

Veľká Británia môže v priebehu niekoľkých dní očakávať príchod snehu. Podľa najnovších predpovedí môže Škótsko zažiť až 36-hodinové sneženie, informuje denník Mirror. Podľa WXCharts privíta Škótsko bielu nádielku v piatok 17. októbra okolo 18:00 h a sneženie bude pokračovať až do nedele (19. 10.) do 6:00 h. Sneh by sa mal najskôr objaviť v oblasti Perth and Kinross v piatkový večer a počas víkendu sa jeho intenzita zvýši. V sobotu (18. 10.) by mohol sneh v škótskych vysočinách padať rýchlosťou 10 centimetrov za hodinu, pričom celková hĺbka snehovej pokrývky by mala do 18:00 dosiahnuť približne 25 centimetrov. V nedeľu sa predpokladá, že sneženie presunie aj za hranice vysočín a západného Škótska do centrálneho Walesu. Tam sa očakáva až 20 centimetrov snehu, ako uvádza WX Charts.

Počas víkendu 18. októbra môžu Briti očakávať chladné podmienky s teplotami klesajúcimi až k bodu mrazu. Údaje z WXCharts poukazujú na rozsiahle ochladenie zachvacujúce krajinu v skorých ranných hodinách soboty 18. októbra. O polnoci by sa teploty mali pohybovať medzi 1°C a 0°C naprieč väčšinou Walesu a dokonca dosiahnuť -1°C v častiach severného Škótska.

"Druhá polovica októbra prinesie prechod k všeobecnejšie nestálym podmienkam, hoci načasovanie zostáva nejasné. Či už to bude mať podobu postupných tlakových níží prichádzajúcich z Atlantiku alebo skôr pomalšie sa vyvíjajúceho počasného vzoru, zostáva nejasné, ale existuje väčšia šanca, že viac miest zaznamená častejšie obdobia dažďa alebo prehánok a pravdepodobne silný vietor koncom mesiaca. Teploty budú celkovo pravdepodobne blízko priemeru," uvádzajú meteorológovia z Met Office vo svojej dlhodobej predpovedi pre obdobie od soboty 18. októbra do soboty 1. novembra.

