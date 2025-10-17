Babie leto je v nedohľadne! Víkend prinesie silný mráz a SNEŽENIE, aj do stredných polôh

BRATISLAVA - Babieho leta sa do konca týždňa nedočkáme. Naopak, studený front prinesie v sobotu sneh a dážď, pričom nočné teploty klesnú až na -6 stupňov Celzia v údoliach a na Záhorí.
Dnes na viacerých miestach prevláda zrána zamračené, hmlisté počasie. V piatok sa môže vyskytnúť aj slabý dážď, predovšetkým v Žilinskom kraji. V polohách nad 1 800 metrov sa očakáva aj sneženie.
"Nad našou oblasťou sa bude naďalej nachádzať nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň sa nad severným Poľskom a Pobaltím začne v brázde nízkeho tlaku vzduchu prehlbovať samostatná tlaková níž," informujú meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Teploty v piatok vystúpia na 12 až 17 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinle chladnejšie.
Babie leto tento týždeň nepríde, víkend prinesie sneh a mráz
V sobotu od severu cez našu oblasť ďalej na juhovýchod postúpi studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z oblasti Pobaltia nad Bielorusko. "Za ním neskôr začne v chladnejšom vzduchu do našej oblasti od severozápadu až západu zasahovať tlaková výš," predpovedá SHMÚ.
Najvyššia denná teplota v sobotu vystúpi na 11 až 16 °C, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode len na 6 až 11 stupňov Celzia. Ojedinele, cez deň v Žilinskom kraji a na východe na väčšine územia, treba očakávať dážď alebo prehánky. Spočiatku od cca 1400 m, podvečer postupne na severe aj v stredných polohách (od cca 900 m) musia Slováci rátať aj so snehovými zrážkami. Cez deň sa tiež postupne zdvihne vietor - od západu bude fúkať prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h. Večer sa však má už vyjasniť.
V nedeľu sa v chladnejšom vzduchu stred tlakovej výše presunie z Českej republiky cez naše územia až nad Rumunsko. V noci zo soboty na nedeľu a taktiež v noci na prelomoch týždňa sa očakávajú už aj mrazy, v údoliach má teplota poklesnúť na miestami až -6 °C. Najvyššia denná teplota sa v nedeľu vyšplhá na 9 až 14°C, na severe miestami okolo 6 stupňov.