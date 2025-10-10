Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Von der Leyenová po obvineniach zo špionáže nesuspenduje maďarského komisára

Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)
TASR

BRUSEL – Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová bude hovoriť o obvineniach z maďarskej špionáže s eurokomisárom Olivérom Várhelyim, v tejto fáze však vylúčila jeho suspendovanie. Informoval o tom v piatok spravodajský web Politico.eu.

„Zatiaľ sú to len tvrdenia,“ uviedla hovorkyňa EK Paula Pinhová pre Politico po otázke, či bude maďarský komisár suspendovaný, kým bude eurokomisia záležitosť vyšetrovať. EK vo štvrtok oznámila, že preskúma správy, podľa ktorých vláda premiéra Viktora Orbána nasadila v Bruseli spravodajských agentov na získavanie informácií o inštitúciách Európskej únie a získať pre spoluprácu predstaviteľa EÚ.

Podľa spoločnej investigatívy nemeckého týždenníka Der Spiegel, belgického denníka De Tijd a maďarského investigatívneho centra Direkt36 sa maďarskí agenti pod diplomatickým krytím pokúsili infiltrovať do inštitúcií EÚ v čase, keď Várhelyi pôsobil ako veľvyslanec Maďarska pri Únii.

Pinhová uviedla, že Komisia berie tieto obvinenia veľmi vážne vzhľadom na možné dôsledky pre bezpečnosť a integritu aktivít EÚ. Potvrdila, že von der Leyenová chce o tejto veci hovoriť priamo s Várhelyim „pri najbližšej príležitosti“. „Sme odhodlaní chrániť našich pracovníkov, naše informácie a naše siete proti akémukoľvek pokusu nelegálne zhromažďovať informácie,“ dodala hovorkyňa.

Sergej Lavrov
Slovensko a Maďarsko bránia EÚ: Nechcú z nej vojnovú mašinériu, uviedol Lavrov
Zahraničné
Európska komisia ustála obe
Európska komisia ustála obe hlasovania o nedôvere v Európskom parlamente
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Trump oznamuje historickú dohodu:
Trump oznamuje historickú dohodu: Prímerie vstúpilo do platnosti, Izrael a Hamas si majú vymeniť rukojemníkov
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová varuje: Európa musí reagovať! Potrebuje dostupný protidronový systém
Zahraničné

Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Prominenti
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Prominenti
Architektonický skvost: Peking má už od 14. storočia medzi dvomi riekami centrálnu os s historickými budovami
Architektonický skvost: Peking má už od 14. storočia medzi dvomi riekami centrálnu os s historickými budovami
Cestovanie

FOTO Nepoučiteľní turisti v Tatrách
Nepoučiteľní turisti v Tatrách prikrmovali líšku: Zasiahnuť museli správcovia národného parku!
Domáce
Milan Majerský
KDH kritizuje vládu: Schválila nižšie odvody pre herne a kasína, čím pomáha hazardu
Domáce
Jozef Ráž ml.
Ráž pod paľbou kritiky: Priznal odmenu 42-tisíc eur riaditeľovi Letových prevádzkových služieb
Domáce
Čadca získala polmilión na modernizáciu škôlky – čaká ju zateplenie aj fotovoltika
Čadca získala polmilión na modernizáciu škôlky – čaká ju zateplenie aj fotovoltika
Čadca

Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová po obvineniach zo špionáže nesuspenduje maďarského komisára
Zahraničné
Steve Witkoff
Izraelské sily dokončili prvú fázu stiahnutia z Pásma Gazy, Witkoff
Zahraničné
Peter Pellegrini
Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom, uviedol Pellegrini
Zahraničné
FOTO Filipíny zasiahli ďalšie silné
Filipíny zasiahli ďalšie silné otrasy: Varovanie pred cunami! Obyvateľov vyzývajú na evakuáciu
Zahraničné

Boris Kollár, Laura Vizváryová
Boris Kollár zverejnil fotku z dovolenky, reakcie trafili do čierneho: Keby si menej prcal...
Domáci prominenti
Gene Simmons
Strach o hudobnú legendu: Člen kapely KISS odpadol za volantom a havaroval, skončil v nemocnici!
Zahraniční prominenti
FOTO Alexandra Orviská sa dobre
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Domáci prominenti
Madelaine Petsch
Hollywoodska herečka nakrúcala na Slovensku: Strašidelné nemocnice a hororový zážitok s medveďmi!
Zahraniční prominenti

Zaplatila billboardy, aby našla
Hľadanie lásky posunuté do extrému: Žena si prenajala billboardy, aby našla toho pravého! Zo svojich podmienok neupustí
Zaujímavosti
Žena priznala bizarný následok
Žena priznala bizarný následok chudnutia: Ľudia jej dali za pravdu! Tento vedľajší efekt zaskočil aj lekárov
Zaujímavosti
Najväčším neobývaným ostrovom sveta
Najväčším neobývaným ostrovom sveta je Devon: Podmienkami pripomína Mars
dromedar.sk
Mama otvorila list zo
Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?
Zaujímavosti

VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!

Slovensko už pozná odpoveď: Je rozhodnuté, či Hancko bude hrať v Severnom Írsku
Slovensko už pozná odpoveď: Je rozhodnuté, či Hancko bude hrať v Severnom Írsku
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
WTA
Chladoňová prehovorila o svojom cyklistickom idole: Podľa mňa je vzor pre každého cyklistu
Chladoňová prehovorila o svojom cyklistickom idole: Podľa mňa je vzor pre každého cyklistu
Cyklistika
To je všetko, dovidenia, priatelia: Česká tenisová ex-jednotka pokračuje v trápení
To je všetko, dovidenia, priatelia: Česká tenisová ex-jednotka pokračuje v trápení
WTA

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov

Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Bezpečnosť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Bezpečnosť
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Filmy a seriály
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Android

Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Partnerské vzťahy
Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Nepoučiteľní turisti v Tatrách
Domáce
Nepoučiteľní turisti v Tatrách prikrmovali líšku: Zasiahnuť museli správcovia národného parku!
Ďalšia facka pre Slovensko:
Domáce
Ďalšia facka pre Slovensko: Priemysel zažil historický pád! Najhoršie výsledky za posledné mesiace
Bart De Wever
Zahraničné
Razia v európskej krajine: Polícia zadržala tri osoby! Plánovali teroristický útok na premiéra
AKTUÁLNE Česko je v
Zahraničné
AKTUÁLNE Česko je v pohotovosti! Nad vojenskými objektmi lietajú cudzie drony

