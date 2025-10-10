Envirorezort spúšťa druhé kolo modernizácie priemyslu za 150 miliónov

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spúšťa druhú výzvu za 150 miliónov eur na dekarbonizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom umožní investovať do najmodernejších technológií, zvýšiť energetickú efektívnosť, zlepšiť konkurencieschopnosť, zároveň zníži ich náklady na emisné kvóty vďaka zníženiu vyprodukovaných emisií skleníkových plynov a pomôže skutočnej ochrane životného prostredia. Výzva je financovaná z Modernizačného fondu. Informoval odbor komunikácie MŽP.
„Smerujeme ďalšie desiatky miliónov eur z európskych zdrojov, nie štátneho rozpočtu, do modernizácie a zvyšovania konkurencieschopnosti priemyslu. A to v období, keď jedna fabrika za druhou utlmuje investície a ohrozené sú pracovné miesta. Chceme efektívne využiť každé jedno euro na skutočnú pomoc priemyslu aj ochranu životného prostredia,“ povedal šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS). Túto výzvu považuje za stimul pre slovenský priemysel a ekonomiku.
archívne video
Získať dotáciu môžu podľa MŽP priemyselné podniky spadajúce pod Európsky systém obchodovania s emisiami, do ktorého spadá 90 percent všetkých emisií z priemyslu. Tvrdí, že minimálna ani maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci jednej žiadosti nie sú stanovené.
Najdôležitejšie výberové kritérium
„Najdôležitejším výberovým kritériom bude najnižšia suma žiadaného príspevku za ušetrenú tonu emisií a absolútne zníženie emisií,“ priblížil rezort. Uviedol ďalej, že podmienkou je aj zníženie emisií z prevádzky podniku aspoň o 10.000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého v porovnaní s referenčným obdobím. V tomto prípade ide o priemer z posledných piatich overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok.
Oprávnenými nákladmi budú iba investičné náklady priamo spojené s realizáciou projektu a vynaložené po podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov. „Celá výzva je koncipovaná tak, že ten kto zaručí najväčšie zníženie emisií za čo najmenšiu sumu podpory, bude mať najväčšiu šancu na finančnú podporu,“ podotkol Taraba.