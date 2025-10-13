Pobaltie je v pohotovosti: VIDEO Na hraniciach s Estónskom sa zjavili ruskí ozbrojení vojaci!

TALIN - Zábery ozbrojených mužov na hranici s Ruskom vyvolali v Pobaltí paniku, no estónska vláda uisťuje, že situácia je stabilná. Skupina ruských vojakov podľa úradov oblasť opustila a úroveň hrozby sa nezmenila.
Na internete sa objavili zábery ozbrojených mužov v uniformách neďaleko estónsko-ruskej hranice, ktoré vyvolali rozruch v celom Pobaltí. Estónske úrady však uisťujú, že nejde o žiadnu krízu. Minister vnútra Igor Taro potvrdil, že situácia je „pokojná a pod úplnou kontrolou“ a že „úroveň hrozby sa nezmenila“.
Zatvorená cesta cez „ruskú čižmu“
Incident sa odohral pri hraničnom úseku Saatse Boot, malom „výbežku“ ruského územia, cez ktorý Estónci môžu prechádzať bez osobitného povolenia, ak sa tam nezastavia. Práve tu estónska polícia dočasne uzavrela cestu po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavili zábery siedmich ozbrojených mužov v ruských uniformách.
Podľa úradov ruskí vojaci sa krátko nato z miesta stiahli a prevádzka v pohraničí bola obnovená. „Urobili sme to ako preventívne opatrenie, aby sme predišli zbytočným incidentom,“ vysvetlil minister Taro.
Talin: médiá preháňajú, hranica je pokojná
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna neskôr upozornil, že niektoré medzinárodné médiá „zveličili“ celý incident. „V piatok sme na ruskej strane zaznamenali skupinu siedmich ozbrojených vojakov. Dopravu sme zastavili len dočasne. Dlhodobo plánujeme túto cestu úplne nahradiť, keďže už existuje alternatívna trasa mimo ruského územia,“ uviedol Tsahkna pre verejnoprávny portál ERR News.
Podľa neho sa na hranici „nedeje nič akútne“, hoci ruská prítomnosť je v poslednom čase „mierne viditeľnejšia než obvykle“.
Ministerstvo: žiadne napätie, situácia stabilná
Rovnaké stanovisko vydalo aj estónske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré potvrdilo, že hraničný režim prebieha bez problémov a že žiadna nová hrozba nevznikla.
„Hranica je pokojná, situácia je stabilná,“ uvádza sa vo vyhlásení. Obyvatelia v prihraničných oblastiach zostávajú podľa úradov v bezpečí a nie je dôvod na obavy.