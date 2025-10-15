Podozrivý z účasti na útoku na plynovody Nord Stream zatiaľ zostáva v Taliansku

RÍM - Taliansky kasačný súd v stredu nečakane vyhovel odvolaniu Ukrajinca Serhija Kuznecova, podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori v roku 2022, proti jeho vydaniu do Nemecka. Pre agentúru DPA to uviedol jeho právnik Nicola Canestrini. Prípad sa tak vráti na iný súd, ktorý bude musieť vydať nové rozhodnutie.
Podľa Canestriniho kasačný súd v Ríme odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že počas súdneho konania po zatknutí 49-ročného Kuznecova boli porušené jeho práva. Písomné odôvodnenie rozhodnutia bude k dispozícii o niekoľko dní.
Ukrajinec zatknutý na dovolenke
Ukrajinca zatkli 21. augusta v rekreačnej chate v San Clemente neďaleko Rimini, v ktorej dovolenkoval so svojou rodinou, na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom pre podozrenie z účasti na útoku na plynovody Nord Stream.
Nemecká Spolková prokuratúra Ukrajinca obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm ležiaceho v Baltskom mori. Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie.
Plynovody v čase útoku neprepravovali plyn
Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel je Kuznecov bývalým agentom ukrajinskej tajnej služby SBU. Talianske úrady vyšetrujú, či nebol zapojený aj do útokov na lode ruskej tzv. tieňovej flotily v Stredozemnom mori.
Útok vykonala šesťčlenná ukrajinská skupina
Vyšetrovanie nemeckých orgánov prišlo k záveru, že útok na plynovody vykonala skupina Ukrajincov pozostávajúca z piatich mužov a jednej ženy. Členovia bunky si pravdepodobne prenajali na vykonanie útoku jachtu, ktorá vyplávala z nemeckého mesta Rostock. Kuznecov pri tom použil falošné doklady totožnosti.
Spolková prokuratúra minulý rok vydala zatykač aj na ďalšieho Ukrajinca Volodymyra Z., inštruktora potápania, ktorého zadržali v Poľsku. O jeho vydaní by mal súd rozhodnúť v piatok. Poľský premiér Donald Tusk nedávno uviedol, že nie je v záujme jeho krajiny tohto muža obviniť alebo ho vydať do iného štátu.