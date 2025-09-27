Ďalšia SMRŤ kremeľského úradníka! Šéf pre správu majetku zomrel v kúpeľni na konzuláte, údajne spáchal samovraždu

MOSKVA/PETROHRAD – Po vplyvných oligarchoch umierajú v Ruskej federácii aj vysoko postavený úradníci. Jedným z nich bol aj zástupca šéfa agentúry pre správu majetku. Život si mal zobrať na arménskom konzuláte. V poslednej dobe mal problémy s Kremľom a bol vyšetrovaný pre korupciu.
Vyzerá to tak, že v Rusku zahynul ďalší vysoko postavený úradník po tom, ako sa dostal do sporu s Kremľom. Boris Avagyan bol zástupca riaditeľa ruskej federálnej agentúry pre správu majetku (Rosimushchistvo) a súčasne vykonával aj podnikateľskú činnosť. Britský Express informuje, že mal spáchať samovraždu.
Utiekol zo súdu
Avagyan v minulosti pôsobil aj ako riaditeľ najväčšej colnej kancelárie v Petrohrade. V poslednom čase bol ale vyšetrovaný pre korupciu a dostal sa do sporu s Kremľom. Avagyan bol spoločne s ďalšími 20 osobami zapletený do kauzy únikoch na clách vo výške viac ako 4 miliardy rubľov (40 950-tisíc eur).
K zatknutiu prišlo dňa 17. septembra v Moskve, pričom ho následne previezli do Petrohradu. Tam sa konalo aj súdne konanie, z ktorého ale v utorok 23. septembra utiekol. Ihneď zamieril na arménsky konzulát, kde hľadal útočisko. Jeho telo našli v kúpeľni jedného z bytov, kde sa mal sám zavrieť. V úmyvadle zostal po ňom krvavý nôž. Prípad je v štádiu vyšetrovania. Telegramový účet Baza píše, že spáchal samovraždu.
Podnikateľa a zástupcu Rosimushchistva vyšetrovali pre korupciu už roky, ale v auguste tohto roku prípad pozastavili, keďže Aygan vstúpil do bojov proti Ukrajine. Neskôr si to ale rozmyslel a zmluvu o vojenskej službe zrušil. Vyšetrovanie z korupcie tak ďalej pokračovalo.
1 euro = 97,68 rubľa