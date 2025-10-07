Putin a Netanjahu telefonovali o Trumpovom mierovom pláne pre Pásmo Gazy

MOSKVA/TEL AVIV - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok telefonicky hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. Oznámil to Kremeľ, informuje o tom agentúra TASS.
„Strany diskutovali o súčasnom vývoji na Blízkom východe vrátane kontextu plánu amerického prezidenta na normalizáciu situácie v Gaze. Vladimir Putin zopakoval neochvejný postoj Ruska v prospech komplexného vyriešenia palestínskej otázky na základe všeobecne uznávaného medzinárodného práva,“ uviedol Kremeľ.
Šéf Bieleho domu minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán pre ukončenie vojny v Pásme Gazy. Izraelský premiér s plánom súhlasil. Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že akceptuje niektoré jeho časti vrátane odovzdania moci či prepustenia rukojemníkov výmenou za väznených Palestínčanov. V pondelok pricestovali delegácie Izraela a Hamasu na nepriame rokovania o tomto návrhu do egyptského mesta Šarm aš-Šajch.
Netanjahu zablahoželal Putinovi k narodeninám
Netanjahu podľa Kremľa v telefonáte zablahoželal prezidentovi k narodeninám, ktoré bude Putin oslavovať v utorok. Putin zablahoželal izraelskému premiérovi a izraelskému národu k začiatku židovského sviatku stánkov (Sukkot).
Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že Netanjahu a Putin diskutovali o záujme nájsť na základe rokovaní riešenie situácie ohľadom iránskeho jadrového programu a ďalšej stabilizácie Sýrie. Irán je spojencom Ruska a dlhodobým nepriateľom Izraela, s ktorým v júni tohto roku viedol vojnu. Moskva počas občianskej vojny v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, letecky útočila na sily bojujúce proti režimu neskôr zosadeného prezidenta Bašára Asada. Ten po decembrovom zvrhnutí islamistami ušiel do Ruska.