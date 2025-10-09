Ďalšie odhalenie o OMYLE Thunbergovej: Mučeného rukojemníka Hamasu prezentovala ako zajatého Palestínčana

ŠTOKHOLM/PÁSMO GAZY – Dezinformácie prúdia na rôznych weboch a sociálnych sieťach v čoraz väčšom počte. V mnohých prípadoch ide o nevedomosť, no výsledný efekt je rovnaký, akoby chcel autor šíriť zámerne klamlivé informácie. V tejto situácii sa ocitli aj aktivisti na čele s Gretou Thunbergovou. Zosypala sa na nich poriadna vlna kritiky.
Na vykreslenie hrôz, ktorým čelia rukojemníci Hamasu alebo palestínski väzni v Izraeli použili aktivisti na čele s Gretou Thunbergovou rovnaký meter. Nikto z nich netušil, že na zdieľanej fotografii, ktorá mala svetu odhaliť kruté zaobchádzanie s palestínskymi väzňami zadržiavanými Izraelom, je v skutočnosti Izraelčan Evyatar David, ktorý skončil ako rukojemník palestínskeho hnutia Hamas.
Odhalila to sestra uväzneného Izraelčana
Členka riadiaceho výboru flotily Global Sumud (GSF) Yasemin Acarová hovorila o hrôzach, ktoré musela Thunbergová a ďalší zadržaní aktivisti v Izraeli prežiť, keď sa pokúsili do Pásma Gazy dopraviť humanitárnu pomoc. Malo sa s nimi zaobchádzať ako so zvieratami. "Spali v klietkach zamorených plošticami a prídel stravy bol veľmi obmedzený," dodala. Podľa Thunbergovej dokonca veľa z nich nedostalo ani potrebné lieky.
"Svet je oprávnene zhrozený z toho, čo prežili rukojemníci z GSF. Ich utrpenie bolo skutočné a žiadna ľudská bytosť by nemala byť vystavená takejto fyzickej a psychickej krutosti. Treba však zdôrazniť, že podobne, ak nie ešte horšie, trpí aj viac ako 11 000 palestínskych väzňov. Niektorí z nich museli znášať takéto zaobchádzanie roky aj desaťročia. Boli mučení a ponechaní napospas osudu režimu (Izrael), ktorý tvrdí, že dbá o dodržiavanie ľudských práv," povedala Acarová.
K príspevku bolo uverejnených niekoľko fotografií, pričom na jednej z nich sa ukázal práve Evyatar David, teda izraelský rukojemník palestínskeho Hamasu. Ako prvá upozornila na túto chybu Davidova sestra Yeela, píše News.com.au.
"Najprv si treba overiť všetky fakty. Na 6. snímke je izraelský rukojemník, ktorého nechal Hamas zámerne vyhladovať. Toto je Evyatar David...Každú ďalšiu minútu, čo tento príspevok nevymažete, sa z toho stáva čoraz väčšia lož. Trápne." Autor príspevku medzitým 6. stránku opravil.
Pridali sa ďalší
Podobnú negatívnu reakciu zverejnilo na X aj izraelské ministerstvo zahraničných vecí: "Nevedomosť zaslepená nenávisťou sa stáva čoraz väčším trendom."
"Greta Thunbergová uverejnila príspevok o 'palestínskych väzňoch' s použitím fotografie vyhladovaného izraelského rukojemníka Evyatara Davida, ktorého nútil Hamas vykopať si vlastný hrob." (citlivý obsah)
Riaditeľka izraelskej vzdelávacej skupiny Boundless Aviva Klompasová sa tiež obula do Grety Thunbergovej, pričom ju obvinila, že je "hovorkyňa teroristov, ktorá nemá ani potuchy, o čom hovorí".
"Zverejnila fotografiu, ktorá mala zobrazovať palestínske utrpenie, no namiesto toho je na nej jeden z izraelských rukojemníkov Evyatar David."