Prvé kolo rokovaní medzi Izraelom a Hamasom sa v Egypte skončilo v pozitívnej atmosfére

KÁHIRA - V egyptskom meste Šarm aš-Šajch sa v pondelok neskoro večer skončilo prvé kolo nepriamych rokovaní medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas o ukončení dvojročnej vojny v Pásme Gazy. Rozhovory sa ukončili v pozitívnej atmosfére a budú pokračovať aj v utorok, píšu egyptské médiá. Informuje o tom agentúra AFP a stanica CNN.
Rokovania prebiehali za zatvorenými dverami a prísnych bezpečnostných opatrení, pričom vyjednávači oboch strán komunikovali cez sprostredkovateľov z Egypta a Kataru. Uskutočnili sa len niekoľko týždňov po izraelskom pokuse zabiť hlavného vyjednávača Hamasu v katarskej Dauhe. Delegácie diskutovali o príprave podmienok na prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy a palestínskych väzňov z izraelských väzníc v rámci 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump v pondelok v Bielom dome vyhlásil, že Hamas urobil počas rokovania v Egypte dôležité ústupky. „Myslím si, že postupujeme veľmi dobre a že Hamas súhlasí s vecami, ktoré sú veľmi dôležité,“ skonštatoval. Podľa jeho názoru strany dospejú k dohode. Podľa palestínskeho zdroja blízkeho vedeniu Hamasu môže táto fáza rokovaní, ktorá bola zahájená tesne pred druhým výročím útoku hnutia na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy, „trvať niekoľko dní“.
Šéf Bieleho domu svoj plán predstavil minulý týždeň. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s návrhom súhlasil. Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré jeho časti, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.
Hamas súhlasí s dôležitými vecami, dohoda je možná
Americký prezident Donald Trump v pondelok v Oválnej pracovni vyhlásil, že palestínske hnutie Hamas urobilo počas nepriamych rokovaní v Egypte o jeho mierovom pláne v Pásme Gazy dôležité ústupky. Podľa neho je uzavretie dohody možné, informuje o tom agentúra AFP a televízia CNN.
„Myslím si, že postupujeme veľmi dobre a že Hamas súhlasí s vecami, ktoré sú veľmi dôležité,“ skonštatoval Trump. Doplnil, že má stanovené jasné podmienky, bez ktorých dohoda nebude možná. Reagoval tak na otázku novinárov, či USA trvajú na odzbrojení Hamasu. Trump vyjadril optimizmus ohľadom vyhliadok na dohodu, zatiaľ čo delegácie Hamasu a Izraela v pondelok začali v egyptskom meste Šarm aš-Šajch nepriame rokovania o ukončení dvojročnej vojny podľa jeho 20-bodového mierového plánu. „Myslím, že dospejeme k dohode. Je pre mňa ťažké to povedať, keď sa o to už roky a roky snažia. Som si však celkom istý, že dospejeme k dohode o Gaze,“ uviedol.
Trump odmietol správy o napätí s Netanjahuom
Americký prezident zároveň odmietol správy, podľa ktorých mal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obviniť z negatívneho postoja k rokovaniam. Naopak, podľa Trumpa bol Netanjahu „veľmi pozitívne naladený ohľadom dohody“. Denník The Guardian napísal, že počas prvej fázy rokovaní egyptskí a katarskí mediátori spolupracujú s oboma stranami na príprave podmienok pre prepustenie zostávajúcich izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy výmenou za 1700 palestínskych väzňov, a tiež na stanovení dátumu dočasného prímeria. Podľa správ sa očakáva, že toto kolo rokovaní bude zložité a mohlo by trvať niekoľko dní.
Šéf Bieleho domu vyhlásil, že „všetky arabské krajiny, všetky moslimské krajiny“ podporujú jeho iniciatívu o dosiahnutí prímeria a prepustení izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava. Trump svoj plán predstavil minulý týždeň. Izraelský premiér s návrhom súhlasil. Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré jeho časti, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.
Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyhlásil, že prímerie v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov hnutím Hamas by mohlo byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich dní. Informuje o tom magazín Politico a turecká agentúra Anadolu.
„Musíme dokončiť prvú fázu (mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa) tento týždeň, alebo najneskôr na začiatku budúceho týždňa,“ zdôraznil Wadephul. Prvá fáza podľa jeho slov zahŕňa prímerie, oslobodenie izraelských rukojemníkov a prepustenie palestínskych väzňov. Nemecký minister, ktorý bol v Izraeli na rokovaniach so svojím náprotivkom Gideonom Saarom, tiež odmietol nedávne tvrdenia premiéra Benjamina Netanjahua, že Európa bola „neprítomná“ pri hľadaní riešenia vojny a že „podľahla palestínskemu terorizmu“.
„Európa je dôležitá — Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a oba štáty sú významné. Dôležitá je aj Európska únia ako celok,“ povedal Wadephul, pričom Nemecko podľa neho tiež zohráva aktívnu úlohu.
Nemecký minister rokuje s Katarom a Egyptom
Šéf nemeckej diplomacie pripomenul svoje telefonáty s katarskými vládnymi predstaviteľmi a plánované stretnutie s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím. Práve Egypt a Katar sprostredkúvajú nepriame rozhovory medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sa začali v pondelok. „Robím presne to, čo má robiť minister zahraničných vecí: budujem porozumenie, vymieňam si stanoviská, pomáham sprostredkovať a budujem mosty … či to nakoniec prinesie úspech, uvidíme, ale je mojou povinnosťou neustále sa o to snažiť,“ dodal Wadephul.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Netanjahu s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania. Ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov.