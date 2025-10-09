Macron varuje! Výstavba izraelských osád ohrozuje palestínsky štát

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok varoval, že rozširovanie izraelských osád ohrozuje palestínsky štát a mierové úsilie vedené Spojenými štátmi. Francúzsko hostilo arabských a európskych ministrov len niekoľko hodín po oznámení dohody o prímerí v Pásme Gazy. Píše agentúra AFP.
Macron označil dohodu o prímerí za „veľkú nádej“ pre región, ale uviedol, že zvýšená výstavba osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu je pre palestínsky štát „existenčnou hrozbou“. Na stretnutí ministrov o situácii v Pásme Gazy v Paríži povedal, že rozširovanie židovských osád je „nielen neprijateľné a v rozpore s medzinárodným právom“, ale tiež to „živí napätie, násilie a nestabilitu“. „Zásadne to protirečí americkému plánu a našej kolektívnej ambícii pre mierový región,“ dodal.
V Paríži sa stretli najvyšší diplomati
Na schôdzke v Paríži sa stretli najvyšší diplomati piatich kľúčových arabských štátov – Egypta, Jordánska, Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov – s európskymi kolegami z Francúzska, Talianska, Nemecka, Španielska a Spojeného kráľovstva. Zastúpené boli aj Turecko a Európska únia.
Izrael a Hamas po nepriamych rokovaniach v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch predbežne schválili dohodu o prímerí v Gaze s cieľom oslobodiť zostávajúcich žijúcich izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskou militantnou skupinou. Považuje sa to za významný krok k ukončeniu vojny, ktorá si vyžiadala životy desaťtisícov ľudí a rozpútala humanitárnu katastrofu. Pred oznámením dohody o prímerí parížske stretnutie rozhnevalo Izrael a ešte viac zhoršilo francúzsko-izraelské vzťahy po Macronovom uznaní palestínskeho štátu.