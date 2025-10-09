Ide domov: Francúzsky cykloturista sa po prepustení z iránskeho väzenia vrátil

PARÍŽ - Z iránskeho väzenia sa vo štvrtok do Francúzska vrátil 19-ročný francúzsko-nemecký občan Lennart Monterlos, ktorého zadržali v polovici júna v meste Bandar Abbás počas vojny medzi Iránom a Izraelom. Iránsky súd v pondelok oznámil, že cykloturistu zbavil obvinenia zo špionáže. Informuje správa agentúry AFP.
Z iránskeho väzenia ho prepustili počas víkendu a na francúzskej ambasáde v Teheráne čakal na povolenie opustiť územie islamského štátu. Do Paríža sa vrátil vo štvrtok približne o 09.20 h SELČ. Monterlos sa v auguste 2024 vydal na cyklotúru dlhú viac ako 35.000 kilometrov z Európy do Japonska. Považoval ju za formu sabatikalu pred vysokoškolským štúdiom i za svoj osobný záväzok k ochrane životného prostredia. Na svojom profile na sieti Instagram pravidelne zverejňoval aktualizácie z ciest a spomínal, že tranzit cez Irán bol témou ostrých debát s blízkymi.
Vtedy ešte 18-ročného Monterlosa zadržali 16. júna, teda v tretí deň izraelsko-iránskej vojny. Iránske orgány nikdy oficiálne nezverejnili obvinenia voči nemu. Súd však v pondelok uviedol, že mladíka zbavil obvinenia zo špionáže. Irán podľa predpokladov zadržiava približne 20 Európanov, pričom sú medzi nimi aj dvaja Francúzi Cécile Kohlerová a Jacques Paris. Zadržali ich v máji 2022, sú obvinení zo špionáže v prospech Izraela a hrozí im trest smrti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron i minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu po oznámení o prepustení Monterlosa vyzvali na okamžité prepustenie aj Kohlerovej a Parisa.