Francúzsky najvyšší súd rozhodne v prípade Sarkozyho odvolania v novembri

PARÍŽ - Francúzsky najvyšší súd v stredu oznámil, že v novembri rozhodne o konečnom odvolaní bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho v prípade rozsudku za nelegálne financovanie jeho prezidentskej kampane v roku 2012. Informuje o tom agentúra AFP.
Sarkozy odsúdený za kampaň Bygmalion
Exprezidenta v roku 2021 odsúdili na rok väzenia v „afére Bygmalion“ za financovanie prezidentskej kampane v roku 2012. Odvolací súd v roku 2024 potvrdil rozsudok, ale zmiernil trest na šesť mesiacov s podmienečným odkladom na ďalších šesť mesiacov.
Proti tomu sa Sarkozy odvolal a najvyšší súd teraz oznámil, že o odvolaní rozhodne v novembri. Rozsudok sa očakáva 26. novembra. Ak exprezidentovi trest potvrdí, bude si ho odpykávať s elektronickým náramkom.
Kampaň stála takmer 43 miliónov eur
Sarkozyho odsúdili na základe obvinení, že jeho pravicová strana spolupracovala s PR agentúrou Bygmalion s cieľom zakryť skutočné náklady na jeho znovuzvolenie v roku 2012. Prokurátori uviedli, že bývalá hlava štátu minula na kampaň v roku 2012 takmer 43 miliónov eur, čo je takmer dvojnásobok povolenej sumy 22,5 milióna eur.
Exprezident čelí ďalším právnym problémom
Sarkozy od prehry v prezidentských voľbách v roku 2012 čelí viacerým právnym problémom. Minulý mesiac bol odsúdený na päť rokov väzenia pre sprisahanie, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s ľuďmi v Líbyi s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň v roku 2007. Od ostatných bodov obžaloby - pasívna korupcia, nelegálne financovanie kampane a obohacovania sa prostredníctvom sprenevery verejných prostriedkov - ho súd oslobodil.
Sarkozy sa proti tomuto rozsudku odvolal, ale podľa francúzskeho práva musí do výkonu trestu nastúpiť bez ohľadu na odvolacie konanie. Termín sa dozvie v pondelok.