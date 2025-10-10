Švédsko plánuje investovať asi 317 miliónov eur do protidronových systémov

ŠTOKHOLM - Švédsko plánuje investovať 3,5 miliardy švédskych korún (asi 317 miliónov eur) do ďalších systémov na ochranu proti dronom, oznámil v piatok minister obrany Pan Jonson. Informuje správa agentúry Reuters.
Plán investícií oznámila švédska vláda po tom, čo v Európe v posledných týždňoch opakovane došlo k výskytu dronov nad letiskami a inými objektmi, ako aj ich prieniku do vzdušných priestorov niekoľkých členských krajín NATO a EÚ. Ako podozrivý narušiteľ sa v tejto súvislosti často spomína Rusko, to však svoju účasť odmieta.
Hrozby zo vzduchu
„Nedávne narušenia a pozorovania dronov nám pripomínajú, že hrozby zo vzduchu sú čoraz významnejšou súčasťou vedenia modernej vojny. Musíme sa proti tomu brániť,“ uviedol Jonson na sieti X. Švédsky minister už v septembri pre hrozbu, ktorú predstavuje Rusko, vyzval, aby Európa prešla od mierového zmýšľania k pripravenosti na ozbrojený konflikt.
Štokholm okrem iného podľa neho získa systémy na zostreľovanie dronov a bezpilotné lietadlá pre letecké základne určené na prenasledovanie cieľov a nainštaluje aj rušivé senzory. Ďalších viac ako 1,5 miliardy švédskych korún chce vláda investovať aj do stíhacích lietadiel Gripen, ako je zakúpenie náhradných dielov a vybavenia pre misie. Švédsko minulý rok vstúpilo do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Týmto krokom - podobne ako Fínsko - ukončilo svoju desiatky rokov trvajúcu neutralitu. Zmenu svojho postoja obe krajiny odôvodnili obavami o svoju bezpečnosť.