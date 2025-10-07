Dánsko pristúpi k ráznemu kroku: Plánuje zakázať prístup na sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov

KODAŇ - Dánska vláda má záujem zakázať používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov, oznámila v utorok premiérka krajiny Mette Frederiksenová. Informuje podľa správy portálu Politico.
„Mobilné telefóny a sociálne médiá kradnú našim deťom detstvo,“ povedala predsedníčka vlády v parlamente. Poukázala na to, že v súčasnosti v siedmej triede už takmer všetci dánski žiaci vlastnia mobilný telefón. „Dúfam, že vy tu v parlamente pomôžete sprísniť zákon, aby sme sa mohli lepšie starať o naše deti v Dánsku,“ dodala.
Neposkytla ďalšie podrobnosti
Frederiksenová bezprostredne neposkytla ďalšie podrobnosti o tomto zákaze. Návrh zákona sa neobjavil ani v legislatívnom programe vlády na nadchádzajúci parlamentný rok. Podľa premiérky by však rodičia mali mať právo povoliť svojim deťom používať sociálne siete až od 13 rokov.
Dánska občianska iniciatíva z roku 2024, ktorá zhromaždila 50.000 podpisov, vyzvala na zákaz platforiem TikTok, Snapchat a Instagram. Dánska vláda tiež tlačí na EÚ, aby od technologických spoločností vyžadovala online overovanie veku používateľov.