Veľký ZVRAT pri lodnom konvoji v Izraeli? Izraelské sily vraj žiadnu humanitárnu pomoc na palube nenašli!

JERUZALEM - Otázniky okolo humanitárnej flotily smerujúcej do Pásma Gazy vyvolali medzinárodnú diskusiu aj ostré politické reakcie. Aktivisti na čele s ekologickou ikonou Gretou Thunbergovou tvrdili, že plavia zásoby pre civilistov v obkľúčenej oblasti. Izraelská armáda však po zadržaní a prehliadke údajne nič nenašla.
archívne video
Na nové okolnosti v prípade humanitárnej pomoci do pásma Gazy uporznila agentúra ČTK a portál idnes.cz. Všetky plavidlá preto skončili v prístave Ašdod a stovky účastníkov expedície boli zadržaní. Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí išlo od začiatku o provokatívnu akciu, nie o skutočný humanitárny projekt. Sprísnený postup voči dobrovoľníkom však vyvolal protestné vlny po celom svete – v mnohých mestách vyšli do ulíc tisíce ľudí.
Organizátori oznámili, že v piatok bola zastavená aj posledná loď flotily s názvom Marinette. Stalo sa tak 42,5 námornej míle od pobrežia Gazy. Podľa hnutia Global Sumud Flotilla za posledné dva dni izraelské námorníctvo zasiahlo proti desiatkam lodí. Paralelne sa objavila informácia, že ďalšia skupina deviatich plavidiel vyplávala z Talianska a momentálne sa nachádza pri Kréte. Aj táto nová flotila má ambíciu prelomiť blokádu a dostať zásoby k palestínskej populácii.
Video priamo z paluby lode zverejnili na sociálnej sieti
Izraelci sú však skeptickí. Na sociálnej sieti X ministerstvo zahraničia zverejnilo video s odkazom, že žiadna významná pomoc sa na palubách nenašla a celý projekt bol vraj len zástierkou na vyvolanie politického tlaku. Loď Marinette sa navyše dostala do technických problémov – podľa denníka El País jej skolaboval motor, pre ktorý zaostala. Ďalšie plavidlo muselo zakotviť na Cypre, kde posádka žiadala o povolenie doplniť palivo a zároveň uviedla zdravotné komplikácie niektorých cestujúcich.
Podľa agentúry EFE bolo takmer päťsto aktivistov prevezených do detenčného centra Saharonim v Negevskej púšti. Bol medzi nimi aj Slovák Peter Švestka, ktorý dokonca nahral video o tom, že ich mali uniesť.
Obrovský posun v prípade zajatého Slováka Švestku: Do záležitosti sa vložila veľvyslankyňa, prišlo k stretnutiu!
Aktivisti čakajú na deportáciu
Tam majú čakať na deportáciu, ak podpíšu vyhlásenie o nelegálnom vstupe na izraelské územie. V opačnom prípade budú čeliť súdnym procesom, ktoré môžu ich pobyt v krajine predĺžiť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Téma sa stala aj vnútropolitickou otázkou. Minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir vyhlásil, že deportácia by bola chybou a aktivisti by mali zostať vo väzení, aby „pocítili realitu života v blízkosti teroristického krídla“. Premiér Benjamin Netanjahú naopak zásah ocenil a označil flotilu za „kampaň delegitimizácie Izraela“. Poďakoval vojakom námorníctva za akciu počas sviatku Jom kipur.
Medzi zadržanými sú však aj viaceré ďalšie známe osobnosti – okrem Grety Thunbergovej aj bývalá starostka Barcelony Ada Colauová, členovia Európskeho parlamentu a desiatky zástupcov z Talianska, Španielska, Francúzska či Turecka. Celkovo bolo zadržaných viac než 440 osôb, pričom podľa izraelských aj zahraničných zdrojov nedošlo k úmrtiam ani vážnym zraneniam.