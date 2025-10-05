Nemecko podporilo Trumpov mierový plán pre Gazu: Považuje ho za jedinečnú príležitosť!

BERLÍN - Nemecko sa zaviaže k uplatňovaniu mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, pričom nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul ho označil za „jedinečnú príležitosť“ pred návštevou Kataru a Kuvajtu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Pre rýchlu implementáciu amerického plánu... je potrebná rýchla medzinárodná spolupráca,“ povedal Wadephul a nazval plán „jedinečnou príležitosťou“ pred začatím nepriamych rokovaní medzi Izraelom a (palestínskym militantným hnutím) Hamas v Egypte. Wadephul povedal, že Berlín ako „partner pre humanitárnu pomoc, stabilizáciu a obnovu“ Gazy predloží „konkrétne návrhy“. Celý región potrebuje stabilizáciu „so zárukou bezpečnosti pre všetkých, s politickou perspektívou pre Palestínčanov a nakoniec normalizáciou vzťahov všetkých štátov s Izraelom,“ dodal šéf nemeckej diplomacie.
Takmer dva roky po začatí vojny v októbri 2023 sa v pondelok v Káhire podľa všetkého uskutočnia nepriame rokovania medzi izraelskou delegáciou a Hamasom o Trumpovom pláne, ktorý hnutie v piatok čiastočne prijalo. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril presvedčenie, že v rámci plánu dôjde k prepusteniu rukojemníkov už „v najbližších dňoch“.
Najlepšia šanca na mier
Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu v telefonáte s Netanjahuom naliehal, aby rokovania viedli k rýchlej dohode o ukončení konfliktu, uviedol hovorca nemeckej vlády. „Kancelár výslovne podporuje mierový plán prezidenta Trumpa... je to najlepšia šanca na mier pre rukojemníkov a pre Gazu,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády podľa agentúry Reuters.
„Ohlásené stiahnutie izraelských síl z Gazy je správnym krokom. Rokovania v Egypte musia teraz viesť k rýchlemu ukončeniu nepriateľských akcií, komplexnému prepusteniu rukojemníkov, plnohodnotnému humanitárnemu prístupu a odzbrojeniu Hamasu,“ dodal hovorca.
Wadephul sa v nedeľu plánuje stretnúť s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním, aby rokovali o „okamžitom prepustení“ rukojemníkov, medzi ktorými sú aj nemeckí štátni príslušníci, píše AFP. V nedeľu a v pondelok sa nemecký minister zúčastní aj na rokovaniach Rady pre spoluprácu EÚ a Perzského zálivu (EÚ-GCC) a s Kuvajtom.