Foltýn odstúpil z funkcie českého vládneho koordinátora strategickej komunikácie

Český vládny koordinátor pre strategickú komunikáciu Otakar Foltýn.
Český vládny koordinátor pre strategickú komunikáciu Otakar Foltýn. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
PRAHA - Otakar Foltýn v piatok odstúpil zo svojej funkcie českého vládneho koordinátora strategickej komunikácie. Potvrdil to v pondelok pre portál iDNES.cz. Foltýn sa podľa svojich slov vráti do Vojenskej kancelárie prezidenta ČR.

Informáciu o odstúpení ako prvá priniesla televízia CNN Prima News, podľa ktorej Foltýn uviedol, že jeho zotrvanie na poste by už teraz nemalo zmysel. Foltýn na konci septembra v rozhovore pre iDNES.cz povedal, že po voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa konali piatok a sobotu, nebude vo svojej funkcii vládneho koordinátora pokračovať.

Končiaca vláda premiéra Petra Fialu rozhodla o vytvorení tejto funkcie koncom minulého mája s cieľom predchádzať nepriateľským vplyvovým operáciám, ktoré smerujú k destabilizácii štátu. „Dlhodobo som avizoval, že na poste skončím bez ohľadu na výsledok volieb. Takže teraz len potvrdzujem to, čo som sľuboval,“ citoval český server Foltýna. Úradu vlády bol podľa vlastných slov „vypožičaný“ na obmedzenú dobu z vojenskej kancelárie prezidenta.

Krízové riadenie, nie trvalá pozícia

„Od začiatku som hovoril, že ide o krízové riadenie, nie o niečo, čo by som mal robiť natrvalo. Táto pozícia by však mala zostať zachovaná – mohla by ju ľahko obsadiť bežná úradníčka alebo odborník na komunikáciu,“ uviedol v minulotýždňovom rozhovore.

Kontroverzné výroky

Foltýn je podľa webu stanice CNN Prima News známy svojimi vyhranenými výrokmi, najčastejšie proti Rusku. Opoziční politici ho kritizovali napríklad za to, že povedal, že ľudia, ktorí schvaľujú ruskú inváziu na Ukrajinu, sú „nešťastní, zatrpknutí, nahnevaní, smutní, opustení alebo jednoducho nešťastní - alebo sú to prosto svine“.

