Babiš po schôdzke s prezidentom Pavlom: Rokovania o vláde pokračujú, v najbližších dňoch by mohli byť rozdelené rezorty

PRAHA - V piatok by podľa predsedu hnutia ANO Andreja Babiša mohlo byť už definitívne jasné, ako budú v novej českej vláde rozdelené jednotlivé ministerstvá medzi ANO, SPD a stranou Motoristi sebe. Povedal to vo štvrtok po rokovaní s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade, kam si ho prezident pozval, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Babiš po schôdzke novinárom povedal, že Pavla podrobne informoval o vývoji povolebných rokovaní. „Dúfam, že sa to naplní, že by sme zajtra mohli mať definitívne jasno v rozdelení jednotlivých rezortov. Včera sa uskutočnilo rokovanie pani (podpredsedníčky ANO Aleny) Schillerovej s predsedami poslaneckých klubov SPD a Motoristov, takže aj tam je predbežná dohoda o obsadení výborov. Rokovania budú pokračovať. Snažíme sa relatívne ponáhľať, aby sme tie základné veci mali odsúhlasené. Potom budeme pracovať na ďalších veciach – na programovej zhode a na spolupráci v snemovni,“ povedal šéf ANO.
Prezidentovi podľa svojich slov nedal žiaden písomný zoznam možných adeptov na jednotlivé rezorty, informoval ho iba ústne. Nechcel komentovať, či sa dal Pavel nejaké podmienky, napríklad aby hnutie SPD nedostalo rezort obrany, čo Babiš v stredu pripustil. „Diskutujeme o tom celkovo, ale nechcem do detailov komentovať naše rokovanie. Rokovali sme viac než hodinu, všetko sme rozoberali podrobne, ale všetko to ešte beží, ešte ani nie je týždeň od volieb,“ podotkol.
Babiš kritizuje Fialovu vládu a rozpočet
Potenciálne výhrady prezidenta nechcel komentovať. „Nechcem hovoriť za pána prezidenta. Ak má nejaké výhrady, tak vám ich povie,“ povedal Babiš. Dodal, že ak by bol poverený zostavením vlády a tá by vznikla, chcel by sa už zúčastniť na decembrovom zasadnutí Európskej rady, ktoré je naplánované na 18. a 19. decembra.
Podotkol, že rozumie zvedavosti médií, čo sa týka vzniku vlády, ale mali by sa podľa neho zaoberať tým, aký rozpočet novej vláde zanechal končiaci kabinet Petra Fialu. Babiš to označil za rozpočtovú paralýzu a vyzval vládu, aby sa situáciou zaoberala. „Nie je normálne, že tá vláda, ktorá je pri moci, hovorí o tom, že to máme riešiť my. Naša krajina je v rozklade a je to výsledok práce tejto vlády, ktorá nie je schopná prijať zodpovednosť a postaviť sa k tomu čelom a naďalej nehovorí pravdu,“ dodal šéf ANO.