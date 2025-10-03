Americké stíhačky sa priblížili k Venezuele: Caracas hlási hrozbu a varuje pred incidentom

CARACAS - Päť amerických stíhačiek sa vo štvrtok priblížilo k pobrežiu Venezuely, oznámil podľa tlačových agentúr Reuters a AFP venezuelský minister obrany Vladimír Padrino López a označil to za hrozbu zo strany Spojených štátov. Incident potom v noci na dnešok SELČ odsúdilo tamojšie ministerstvo zahraničia, podľa ktorého išlo o nelegálny prienik do oblasti pod vzdušnou kontrolou Venezuely, ktorý ohrozil bezpečnosť civilného a komerčného letectva v Karibiku. V oblasti v posledných týždňoch výrazne posilnilo svoju prítomnosť americké vojenské námorníctvo.
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa podľa AFP snaží právne ospravedlniť nedávne americké údery na lode v Karibiku, medzitým označil drogové kartely za "nezákonných bojovníkov" a vyhlásil, že Spojené štáty sa teraz nachádzajú v "nie medzinárodnom" ozbrojenom konflikte. Vyplýva to z obežníka Trump.
Venezuela "dôrazne odmieta nezákonné vniknutie" stíhacích lietadiel na vzdialenosť "75 kilometrov od nášho pobrežia", uviedla ministerstvá obrany a zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení, z ktorého citovala AFP. Vyhlásenie však neuvádza, či došlo priamo k narušeniu venezuelského vzdušného priestoru.
"Sú to imperialistické bojové lietadlá, ktoré sa odvážili priblížiť k venezuelskému pobrežiu," vyhlásil Padrino o niekoľko hodín skôr vo vysielaní štátnej televízie z leteckej základne. Upresnil, že informáciu o lietadlách nahlásila kontrolnej veži civilná letecká spoločnosť a zachytili ich aj systémy protivzdušnej obrany. "Prítomnosť týchto lietadiel v blízkosti nášho Karibského mora je vulgaritou, provokáciou a ohrozením národnej bezpečnosti," dodal.
Americké ministerstvo obrany na žiadosť agentúry Reuters o komentár bezprostredne nereagovalo. Napätie medzi Venezuelou a USA v poslednej dobe rastie. Spojené štáty nechali pri venezuelských brehoch rozmiestniť svoje bojové lode, ktoré majú podľa Washingtonu zasahovať proti pašovaniu drog. Prezident Donald Trump v septembri uviedol, že americké námorníctvo už zničilo tri plavidlá, ktoré podľa neho patrili venezuelským pašerákom drog.
Maduro obviňuje USA z príprav agresie
Venezuelské úrady na čele s autoritárskym prezidentom Nicolásom Madurom tvrdia, že Spojené štáty sa pripravujú na agresiu proti Venezuele a násilnú zmenu režimu. Venezuela tiež odmieta kritiku od Spojených štátov, že dostatočne nebojuje proti pašovaniu drog.
Americké úrady sú naopak presvedčené, že Venezuela je fakticky drogovým štátom a že Maduro, ktorého USA ako prezidenta neuznávajú, je zapojený do pašovania kokaínu do Spojených štátov a do riadenia drogových kartelov. Americké ministerstvo spravodlivosti kvôli tomu na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov. Maduro potom na začiatku tohto týždňa podpísal dekrét, ktorý mu umožňuje v prípade americkej agresie vyhlásiť stav núdze.
Pentagon informoval Kongres o karteloch
Predstavitelia Pentagonu už v stredu informovali americký Kongres o novom označení drogových kartelov, oznámil vo štvrtok zdroj agentúre AP pod podmienkou zachovania anonymity. Spomínaný obežník je podľa AP prekvapivé svojim rozsahom a signalizuje možný nový moment v ochote Trumpovej administratívy siahnuť pri vedení vojny nad rámec noriem prezidentských právomocí. Vyvoláva tiež otázky, ako ďaleko chce Biely dom využiť svoje vojnové právomoci a či Kongres využije vlastné právomoci na schválenie - alebo zákaz - takých vojenských akcií, podotýka agentúra.
"Prezident stanovil, že tieto kartely sú neštátnymi ozbrojenými skupinami, označil ich za teroristické organizácie a rozhodol, že ich akcie predstavujú ozbrojený útok proti Spojeným štátom," uvádza sa v obežníku, z ktorého cituje AP. Predstavitelia Pentagonu nedokázali senátorom poskytnúť konkrétny zoznam označených teroristických organizácií, ktoré sú v centre tohto konfliktu, čo podľa zdroja AP časť senátorov frustrovalo. Zákonodarcovia na Trumpa dlhodobo naliehajú, aby sa obracal na Kongres a žiadal ho o splnomocnenie na vedenie podobných vojnových operácií.