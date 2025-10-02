Pellegrini je v kontakte s úradmi ohľadom možného zadržania Slováka pri Gaze

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini je v kontakte so slovenskými bezpečnostnými zložkami v súvislosti s informáciami o možnom zadržaní slovenského občana izraelskými silami počas plavby k Pásmu Gazy. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Slovák Peter Švetska sa podľa webovej stránky flotily Global Sumud nachádzal na palube jednej z jej zastavených lodí, ktoré sa usilovali dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov Pásma Gazy a prelomiť izraelskú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007.
„Ak by sa uvedená informácia potvrdila, prezident verí, že príslušné štátne orgány urobia všetko pre pomoc tomuto slovenskému občanovi,“ uvádza sa vo vyhlásení kancelárie. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili väčšinu z plavidiel flotily, členov ich posádky odvezú do prístavu Ašdod a odtiaľ ich deportujú späť do Európy.
Osud Švetsku nie je bezprostredne známy. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International apelovala na slovenskú vládu, aby urgentne zaistila jeho bezpečnosť a prepustenie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo štvrtok dopoludnia informovalo, že je v úzkom kontakte s izraelským rezortom diplomacie v súvislosti so zastavením lodí a že aktívne koná už od stredajšieho večera priamo prostredníctvom veľvyslanectva SR v Tel Avive.