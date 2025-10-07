Europarlament schválil reformu: Má uľahčiť zrušenie bezvízového styku s EÚ

ŠTRASBURG - Európsky parlament v utorok schválil reformu mechanizmu pozastavenia bezvízového styku s EÚ. Cieľom je uľahčiť odobratie práva na cestovanie bez víz do EÚ pre štáty, ktoré predstavujú bezpečnostné riziká alebo porušujú ľudské práva. Legislatívu ešte musí prijať Rada EÚ, vyjednávači EP a Rady EÚ sa na nej však už neformálne dohodli. Informuje správy EP.
Mechanizmus umožňuje Európskej komisii znovu zaviesť vízovú povinnosť pre konkrétnu krajinu najprv dočasne a potom natrvalo, ak sa problémy nevyriešia. Konať môže buď na základe návrhu členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy. V súčasnosti môžu do EÚ cestovať bez víz na krátkodobé pobyty do 90 dní štátni príslušníci 61 krajín. Dosiaľ bolo bezvízové cestovanie v schengenskom priestore zrušené len raz v prípade tichomorského Vanuatu.
Hrozby pre vnútornú bezpečnosť
Medzi dôvody pozastavenia bezvízového styku doteraz patrili hrozby pre vnútornú bezpečnosť, ako zvýšený počet závažných trestných činov spáchaných občanmi dotknutej krajiny, či výrazný nárast neúspešných žiadostí o azyl a zamietnutí vstupu. Europoslancami schválená reforma pridáva nové dôvody: hybridné hrozby (štátom podporované využívanie migrácie); schémy občianstva pre investorov, tzv. zlaté pasy; neprispôsobenie sa vízovej politike EÚ, porušovanie Charty OSN a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a nedodržiavanie rozhodnutí medzinárodných súdov.
„Európa zostáva najnavštevovanejším kontinentom sveta, či už turistami alebo tými, ktorí cestujú pracovne, a preto je vízová politika jedným z najsilnejších nástrojov našej zahraničnej politiky. Vďaka modernizovanému mechanizmu bude EÚ môcť pozastaviť bezvízový styk v prípade závažného porušovania ľudských práv a môže cielene zaviesť víza voči vládnym úradníkom alebo iným skupinám,“ uviedol slovinský europoslanec Matjaž Nemec (S&D) ako spravodajca návrhu reformy.