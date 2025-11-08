Novým prezidentom Bolívie sa oficiálne stal Rodrigo Paz

LA PAZ - Rodrigo Paz (58) sa v sobotu oficiálne ujal úradu prezidenta Bolívie a ukončil takmer dve desaťročia socialistických vlád v krajine. Agentúra AFP zdôrazňuje, že jednou z hlavných výziev počas jeho funkčného obdobia bude vyvedenie Bolívie z najhoršej ekonomickej krízy za posledných 40 rokov.
Paz zložil prezidentskú prísahu
„Boh, rodina a vlasť: áno, skladám prezidentskú prísahu,“ povedal Paz na svojej slávnostnej inaugurácii v bolívijskom parlamente. Vo svojom inauguračnom prejave neskôr povedal, že Bolívia bude teraz iná a otvorená svetu po dvoch desaťročiach ľavicovej vlády, ktorú mnohí obviňujú z hospodárskych problémov krajiny.
Paz v sobotu tiež zopakoval svoj prísľub, že krajina obnoví vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré prerušila politika bývalého ľavicového prezidenta Eva Moralesa pred takmer dvomi desaťročiami. „Už nikdy viac izolovaná Bolívia, viazaná neúspešnými ideológiami, alebo Bolívia, ktorá sa otočila chrbtom k svetu,“ vyhlásil Paz počas slávnosti, na ktorej sa podľa AFP zúčastnili delegácie z viac ako 70 krajín. Víťazstvom v októbrových voľbách Paz na poste prezidenta nahradil Luisa Arcea z Moralesovej strany Hnutie k socializmu (MAS).
Sľubuje kapitalizmus pre všetkých
Bolívia zažíva najhoršiu ekonomickú krízu za niekoľko desaťročí. Paz počas predvolebnej kampane prisľúbil, že pri ekonomických reformách bude zastávať prístup „kapitalizmus pre všetkých“, zahŕňajúci decentralizáciu, nižšie dane a rozpočtovú disciplínu spojenú s pokračujúcimi sociálnymi výdavkami.
Nový prezident nebude mať v Kongrese stranícku väčšinu a bude preto pri prijímaní zákonov potrebovať kompromisy. Mimo parlamentu bude čeliť silnej opozícii Moralesa, ktorý je naďalej populárny. Podľa ústavy sa však po dvoch volebných obdobiach vo funkcii nemôže uchádzať o znovuzvolenie.