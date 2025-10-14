Ten mal ale odvahu! Vodič jazdil v Topoľčanoch bez vodičského preukazu a pod vplyvom drog

TOPOĽČANY - Policajti odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog a so zákazom viesť motorové vozidlá. Vozidlo značky Seat na Tribečskej ulici v Topoľčanoch upútalo ich pozornosť nekoordinovanou jazdou zo strany na stranu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič nepredložil policajtom počas kontroly vodičský preukaz, pretože ho má od začiatku tohto roka zadržaný. Policajti lustráciou zistili, že 40-ročný muž má zákaz uložený do novembra 2026. Vodiča podrobili rýchlotestu na drogy, ktorý bol pozitívny na marihuanu a metamfetamín. Vodič priznal, že tieto látky pred jazdou užil. Výsledok testu potvrdil aj následné vyšetrenie v nemocnici. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a následne bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.