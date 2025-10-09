Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Veľká zmena na rakúskych cestách: Diaľničné nálepky končia! Od TOHTO roku budú len digitálne známky

VIEDEŇ - Farebné diaľničné nálepky u našich susedov sa čoskoro stanú minulosťou. Rakúska vláda rozhodla, že od roku 2027 budú vodiči používať už len digitálnu známku. Minister dopravy Peter Hanke (SPÖ) tvrdí, že zmena prinesie viac pohodlia a menej lepenia i škrabania.

Rakúskych motoristov čaká koniec jednej éry – tradičné lepiace známky na čelné sklo o dva roky definitívne skončia. Vláda potvrdila, že od roku 2027 budú všetky diaľničné známky výlučne v digitálnej forme, píšu rakúske médiá.

„Zjednodušujeme život miliónom vodičov, robíme ho modernejším a ekologickejším,“ povedal po zasadnutí vlády minister Peter Hanke. Zároveň ubezpečil, že kto preferuje osobný nákup, nebude o túto možnosť ukrátený – digitálnu známku si bude možné kúpiť aj v kamenných predajniach.

Viac než tri štvrtiny vodičov už prešli na online systém

Podľa údajov spoločnosti Asfinag, ktorá spravuje rakúsku diaľničnú sieť, už teraz je viac než 75 % všetkých známok predaných v digitálnej podobe. Pri krátkodobých – teda desaťdňových a dvojmesačných – známkach je podiel viac ako 50 %.

Budúci rok sa ešte nič nemení: platná zostane aj klasická nálepka, aj elektronická verzia.

Cena ročnej známky na rok 2026 bude 106,80 eura.

Kúpiš ju aj na pumpe

Aj po prechode na výlučne digitálny systém zostane predajná sieť široká. Asfinag oznámil, že digitálne známky budú dostupné na čerpacích staniciach, v trafikách, na mýtnych stanovištiach či prostredníctvom autoklubov.

Digitálna verzia ponúkne vodičom aj praktické výhody – napríklad predplatné, pripomienky pred vypršaním platnosti alebo jednoduchú aktiváciu pri striedaní ŠPZ.

Farebné nálepky, ktoré sa rok čo rok vynímali na sklách áut, tak po viac než troch desaťročiach odídu do histórie.

Od roku 2027 už bude platiť len jedno pravidlo: žiadne lepenie, len kliknutie.

