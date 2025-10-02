Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Dráma na mori: Izraelské lode obkľúčili a zastavili flotilu s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy

Na palubu lodí vstúpil izraelský vojenský personál
Na palubu lodí vstúpil izraelský vojenský personál (Zdroj: X)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GAZA - Aktivisti na palube flotily Global Sumud s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy v stredu oznámili, že izraelské námorníctvo obkľúčilo niekoľko ich plavidiel a snaží sa zadržať hlavné lode tejto flotily, ktorá sa priblížila k obliehanému územiu. Na palubu lodí vstúpil izraelský vojenský personál, čo potvrdil aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.

„Vojnové lode sa približujú, aby flotilu zachytili - do Gazy zostáva už len 81 námorných míľ,“ uviedla jedna zo skupín tejto flotily, ktorú tvorí viac ako 40 lodí s dovedna približne 500 osobami. Francúzska politička Marie Mesmeurová a francúzsko-palestínska europoslankyňa Rima Hassanová taktiež oznámili, že ich lode zadržali. Organizátori ešte predtým uviedli, že sa ich „izraelské okupačné námorné sily“ pokúšali zastrašiť.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na sieti X uviedol, že izraelské orgány zasahujú proti flotile. „Francúzsko vyzýva izraelské úrady, aby zabezpečili bezpečnosť účastníkov, garantovali im právo na konzulárnu ochranu a umožnili ich čo najrýchlejší návrat do Francúzska,“ vyhlásil. Zároveň vyzval aktivistov, aby odovzdali humanitárnu pomoc, ktorú vezú, humanitárnym organizáciám pôsobiacim v Pásme Gazy.

Taliansko, ktoré sa minulý týždeň rozhodlo k flotile na ochranu aktivistov vyslať svoje dve vojnové lode - podobne ako Španielsko, ktoré vyslalo jednu loď - v stredu spolu s Gréckom vyzvalo Izrael, aby zaručil bezpečnosť flotily. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani povedal, že mu jeho izraelský náprotivok Gideon Saar prisľúbil, že izraelské ozbrojené sily nepoužijú proti aktivistom násilie. „Požiadali sme naše veľvyslanectvo v Tel Avive a konzulát v Jeruzaleme, aby asistovali všetkým Talianom, ktorých pravdepodobne (izraelské sily) zoberú do prístavu Ašdod, a následne ich vyhostia,“ dodal šéf talianskej diplomacie.

Kolumbia vyhostila izraelských diplomatov

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v stredu vyhostil všetkých zostávajúcich izraelských diplomatov vo svojej krajine. Ako dôvod uviedol incident, keď izraelské námorníctvo obkľúčilo niekoľko lodí flotily s humanitárnou pomocou pre palestínske Pásmo Gazy, ktorá sa priblížila k obliehanému palestínskemu územiu. Ako v noci na štvrtok informovala agentúra AFP, Petro okrem toho uviedol, že Izrael pri tejto blokáde v „medzinárodných vodách“ zadržal aj dve Kolumbijčanky. Vyzval na ich „okamžité prepustenie“.

AFP pripomenula, že po tom, ako Petro vlani prerušil vzťahy s Izraelom, v Kolumbii zostali len štyria izraelskí diplomati, spresnil nemenovaný kolumbijský zdroj. Taliansko, ktoré sa minulý týždeň rozhodlo k flotile na ochranu aktivistov vyslať svoje dve vojnové lode - podobne ako Španielsko, ktoré vyslalo jednu loď - v stredu spolu s Gréckom vyzvalo Izrael, aby zaručil bezpečnosť flotily. Turecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu obvinilo Izrael, že zadržaním flotily s humanitárnou pomocou sa dopustil „teroristického činu“, ktorý „predstavuje najzávažnejšie porušenie medzinárodného práva a ohrozuje životy nevinných civilistov.“

Viac o téme: LoďHumanitárna pomocútok IzraelPásmo GazaJean-Noël Barrot
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

aktualizované Izrael spustili zastrašovaciu operáciu
Izrael spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile s pomoocu smerujúcej do Gazy
Zahraničné
Nový zákon v Iráne:
Nový zákon v Iráne: Sprísnia sa tresty za špionáž v prospech Izraela a USA
Zahraničné
Izraelská armáda poslednýkrát vyźyva
Izraelská armáda poslednýkrát vyźyva obyvateľov mesta Gaza: Majú odísť
Zahraničné
Stany v škole OSN,
Izrael tvrdí, že do Pásma Gazy vstúpilo vyše 400 kamiónov s humanitárnou pomocou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč Prievidze Dalibor Hlivák po dráme s Cibonou Záhreb: V zápase sme vôbec nemuseli ísť do predĺženia
Hráč Prievidze Dalibor Hlivák po dráme s Cibonou Záhreb: V zápase sme vôbec nemuseli ísť do predĺženia
Zoznam TV
Hráč Prievidze Marek Jašš po dráme s Cibonou Záhreb: Škoda, že sa zápas dostal do predĺženia
Hráč Prievidze Marek Jašš po dráme s Cibonou Záhreb: Škoda, že sa zápas dostal do predĺženia
Zoznam TV
Asistent trénera Patrioti Levice Ladislav Lutovský po výhre s Košicami
Asistent trénera Patrioti Levice Ladislav Lutovský po výhre s Košicami
Zoznam TV

Domáce správy

Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Konsolidácia poriadne OSEKÁ dávku
Konsolidácia poriadne OSEKÁ dávku v nezamestnanosti! Ľudia prídu o STOVKY eur, suma sa zníži o viac ako polovicu
Domáce
Vláda má dáta o
Vláda má dáta o Slovákoch v zahraničí: V týchto krajinách ich žije najviac, čísla z Ruska vás rozosmejú!
Domáce
Dôležitá rekonštrukcia mosta v Lúčnici nad Žitavou: Práce zvýšia bezpečnosť aj komfort vodičov
Dôležitá rekonštrukcia mosta v Lúčnici nad Žitavou: Práce zvýšia bezpečnosť aj komfort vodičov
Nitra

Zahraničné

Bývalá nemecká kancelárka Merkelová
Bývalá nemecká kancelárka Merkelová sa v Budapešti stretla s premiérom Orbánom
Zahraničné
Dráma na mori: Izraelské
Dráma na mori: Izraelské lode obkľúčili a zastavili flotilu s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy
Zahraničné
Masívne protivládne protesty v
Masívne protivládne protesty v Maroku: Polícia zastrelila dvoch útočníkov demonštrácie, hlásia stovky zatknutých a zranených
Zahraničné
Sergej Karaganov
Desivé slová ruského profesora: Vyzýva Putina k TOMUTO činu! To by bol koniec
Zahraničné

Prominenti

FOTO Smútok v rodine známej
Smútok v rodine známej modelky: Zomrela jej milovaná babička! Neuveríte koľko mala rokov
Domáci prominenti
FOTO Rumanová je oproti nej
Rumanová je oproti nej NIČ: Známa Češka odrovnala hostí... Prišla kompletne NAHÁ, ukázala BOBRA!
Domáci prominenti
Lubomír Lipský
KRUTÝ osud herca Lipského: Syn zamrzol na horách, brata zabil blesk a druhý... čisté zúfalstvo!
Osobnosti
Patrícia Vittek so staršou
Klan Vittekovcov sa rozrastá: Staršia dcéra Sofia Zara ukázala svojho VYVOLENÉHO a... je to fešák!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tajomné tunely pod Galileou
Historický nález v Galilei: Archeológovia objavili tajnú skrýšu medených mincí! Prežili 1 600 rokov ukryté pred Rimanmi
Zaujímavosti
Rande snov sa zmenilo
Rande snov sa zmenilo na nočnú moru: Žena zažila šokujúci moment! Zrazu na svojej nohe pocítila teplú tekutinu
Zaujímavosti
Vyskočil vám tlak a
Vyskočil vám tlak a lieky nezaberajú? TAKTO si s ním poradíte inými spôsobmi
vysetrenie.sk
Pokus o lúpež v
Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta
Zaujímavosti

Dobré správy

Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)

Šport

Infarktový záver v Barcelone: PSG v šlágri gigantov zavŕšil obrat v posledných sekundách
Infarktový záver v Barcelone: PSG v šlágri gigantov zavŕšil obrat v posledných sekundách
Liga majstrov
Outsider z Azerbajdžanu v Lige majstrov s ďalšou výhrou, Woltemade prispel k triumfu Newcastle
Outsider z Azerbajdžanu v Lige majstrov s ďalšou výhrou, Woltemade prispel k triumfu Newcastle
Liga majstrov
Ani dva góly Haalanda nestačili: Manchester City prišiel o výhru penaltou z poslednej minúty
Ani dva góly Haalanda nestačili: Manchester City prišiel o výhru penaltou z poslednej minúty
Liga majstrov
Lobotka oslavuje triumf v Lige majstrov: Neapol proti Sportingu spasil dvojgólový hrdina
Lobotka oslavuje triumf v Lige majstrov: Neapol proti Sportingu spasil dvojgólový hrdina
Liga majstrov

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Filmy a seriály
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie

Bývanie

Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie

Pre kutilov

Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia budú do konca roka kariérne stúpať: Koho však čaká skúška vytrvalosti?
Zábava
Tieto znamenia budú do konca roka kariérne stúpať: Koho však čaká skúška vytrvalosti?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Konsolidácia poriadne OSEKÁ dávku
Domáce
Konsolidácia poriadne OSEKÁ dávku v nezamestnanosti! Ľudia prídu o STOVKY eur, suma sa zníži o viac ako polovicu
Sergej Karaganov
Zahraničné
Desivé slová ruského profesora: Vyzýva Putina k TOMUTO činu! To by bol koniec
Vláda má dáta o
Domáce
Vláda má dáta o Slovákoch v zahraničí: V týchto krajinách ich žije najviac, čísla z Ruska vás rozosmejú!
Orbán sa ostro pustil
Zahraničné
Orbán sa ostro pustil do Tuska: Hráš nebezpečnú hru! TOTO mal na mysli

Ďalšie zo Zoznamu