Dráma na mori: Izraelské lode obkľúčili a zastavili flotilu s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy

GAZA - Aktivisti na palube flotily Global Sumud s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy v stredu oznámili, že izraelské námorníctvo obkľúčilo niekoľko ich plavidiel a snaží sa zadržať hlavné lode tejto flotily, ktorá sa priblížila k obliehanému územiu. Na palubu lodí vstúpil izraelský vojenský personál, čo potvrdil aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.
„Vojnové lode sa približujú, aby flotilu zachytili - do Gazy zostáva už len 81 námorných míľ,“ uviedla jedna zo skupín tejto flotily, ktorú tvorí viac ako 40 lodí s dovedna približne 500 osobami. Francúzska politička Marie Mesmeurová a francúzsko-palestínska europoslankyňa Rima Hassanová taktiež oznámili, že ich lode zadržali. Organizátori ešte predtým uviedli, že sa ich „izraelské okupačné námorné sily“ pokúšali zastrašiť.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na sieti X uviedol, že izraelské orgány zasahujú proti flotile. „Francúzsko vyzýva izraelské úrady, aby zabezpečili bezpečnosť účastníkov, garantovali im právo na konzulárnu ochranu a umožnili ich čo najrýchlejší návrat do Francúzska,“ vyhlásil. Zároveň vyzval aktivistov, aby odovzdali humanitárnu pomoc, ktorú vezú, humanitárnym organizáciám pôsobiacim v Pásme Gazy.
Taliansko, ktoré sa minulý týždeň rozhodlo k flotile na ochranu aktivistov vyslať svoje dve vojnové lode - podobne ako Španielsko, ktoré vyslalo jednu loď - v stredu spolu s Gréckom vyzvalo Izrael, aby zaručil bezpečnosť flotily. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani povedal, že mu jeho izraelský náprotivok Gideon Saar prisľúbil, že izraelské ozbrojené sily nepoužijú proti aktivistom násilie. „Požiadali sme naše veľvyslanectvo v Tel Avive a konzulát v Jeruzaleme, aby asistovali všetkým Talianom, ktorých pravdepodobne (izraelské sily) zoberú do prístavu Ašdod, a následne ich vyhostia,“ dodal šéf talianskej diplomacie.
Kolumbia vyhostila izraelských diplomatov
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v stredu vyhostil všetkých zostávajúcich izraelských diplomatov vo svojej krajine. Ako dôvod uviedol incident, keď izraelské námorníctvo obkľúčilo niekoľko lodí flotily s humanitárnou pomocou pre palestínske Pásmo Gazy, ktorá sa priblížila k obliehanému palestínskemu územiu. Ako v noci na štvrtok informovala agentúra AFP, Petro okrem toho uviedol, že Izrael pri tejto blokáde v „medzinárodných vodách“ zadržal aj dve Kolumbijčanky. Vyzval na ich „okamžité prepustenie“.
AFP pripomenula, že po tom, ako Petro vlani prerušil vzťahy s Izraelom, v Kolumbii zostali len štyria izraelskí diplomati, spresnil nemenovaný kolumbijský zdroj. Taliansko, ktoré sa minulý týždeň rozhodlo k flotile na ochranu aktivistov vyslať svoje dve vojnové lode - podobne ako Španielsko, ktoré vyslalo jednu loď - v stredu spolu s Gréckom vyzvalo Izrael, aby zaručil bezpečnosť flotily. Turecké ministerstvo zahraničných vecí v stredu obvinilo Izrael, že zadržaním flotily s humanitárnou pomocou sa dopustil „teroristického činu“, ktorý „predstavuje najzávažnejšie porušenie medzinárodného práva a ohrozuje životy nevinných civilistov.“