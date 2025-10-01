Nový zákon v Iráne: Sprísnia sa tresty za špionáž v prospech Izraela a USA

TEHERÁN - Iránski predstavitelia v stredu schválili zákon, ktorý sprísňuje tresty pre osoby odsúdené za špionáž pre Izrael, Spojené štáty a ďalšie „nepriateľské krajiny“. Návrh tohto zákona predložili v parlamente 23. júna tohto roka, ešte počas 12-dňovej izraelsko-iránskej vojny, do ktorej sa úderom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj USA. Informuje agentúra AFP.
Podľa nového zákona hrozí trest do dvoch rokov väzenia za používanie, prepravu, nákup a predaj nelicencovaných internetových zariadení, ako napríklad Starlink, ktoré sa často využívajú na prístup k obmedzenému internetovému obsahu. Zakazuje sa tiež zasielanie obrázkov a videí „nepriateľským alebo zahraničným kanálom, ktoré... by mohli ohroziť národnú bezpečnosť“. Za tento čin hrozí podľa agentúry IRNA až päť rokov väzenia.
Zákon okrem iného v čase vojny zakazuje aj všetky nelegálne verejné zhromaždenia
Jeho schválenie oznámila iránska Rada strážcov – orgán zodpovedný za dohľad nad legislatívou. Neozrejmila však, ktoré ďalšie štáty okrem Izraela a USA považuje islamská republika za nepriateľské. Dodala, že úmyselná pomoc týmto štátom sa považuje za „šírenie skazenosti“, čo je v iránskom trestnom poriadku jeden z najvážnejších zločinov a hrozí zaň trest smrti. Tento zákon musí ešte podpísať iránsky prezident Masúd Pezeškiján. K jeho schváleniu došlo po tom, čo po spomínanej vojne iránske orgány zadržali desiatky ľudí pre podozrenia zo špionáže pre Izrael a USA.
Už krátko po skončení júnovej 12-dňovej vojny vydal šéf izraelskej tajnej služby Mosad David Barnea vyhlásenie, v ktorom vysoko ocenil činnosť Mosadu v Iráne pred vojnou a počas nej. Izrael okrem náletov na jadrové zariadenia v Iráne vykonal viacero cielených útokov aj na tamojších vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov. Doterajší zákon pri špionáži nešpecifikuje konkrétne štáty, v prospech ktorých sa osobitne berie na zreteľ jej vykonávanie, a špionáž tiež nepovažuje nevyhnutne za hrdelný zločin.