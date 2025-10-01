Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Izrael spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile s pomoocu smerujúcej do Gazy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abdel Kareem Hana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GAZA - Aktivisti na palube flotily s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy v stredu oznámili, že sú pripravení na zásah izraelského námorníctva. Lode sa po napätej noci v Stredozemnom mori priblížili k obliehanému palestínskemu územiu. Aktivisti uviedli, že v plavbe budú pokračovať napriek „zastrašovaniu“ od izraelskej armády. Informuje správa agentúr AFP, DPA a AP.

„V skorých ranných hodinách izraelské okupačné námorné sily spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile Global Sumud,“ uviedli organizátori vo svojom vyhlásení. Podľa aktivistov sa v noci dve izraelské vojnové lode priblížili k ich dvom plavidlám, krúžili okolo nich a narúšali ich komunikáciu. „Išlo o zastrašovanie. Chceli, aby sme ich videli,“ uviedla jedna z aktivistiek na palube lode Sirius, ktorá bola spolu s loďou Alma terčom operácie.

Flotila sa nachádzala severne od Egypta

Flotila sa v stredu popoludní nachádzala v medzinárodných vodách severne od Egypta, keď vstúpila napriek zákazu izraelských úradov do tzv. „nebezpečnej zóny“. Izraelské námorníctvo v tejto oblasti už v minulosti zastavilo podobné pokusy iných lodí, pripomína AP. Taliansko, ktoré sa minulý týždeň rozhodlo k flotile na ochranu aktivistov vyslať svoje dve vojnové lode - podobne ako Španielsko, ktoré vyslalo jednu loď - v stredu spolu s Gréckom vyzvalo Izrael, aby zaručil bezpečnosť flotily. Výzva bola formulovaná v spoločnom vyhlásení, ktoré v stredu vydali grécky minister zahraničných vecí Jorgos Jerapetritis a taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani.

Ministri sa tiež obrátili na aktivistov

Ministri sa tiež obrátili na aktivistov a vyzvali ich, aby prijali návrh Latinského patriarchátu v Jeruzaleme, ktorý má za cieľ zmierniť napätie. Patriarchát ponúka, že pomoc Gaze dodá v mene flotily. Španielsky minister pre digitálnu transformáciu Óscar López v stredu vyzval flotilu, aby do spomínanej nebezpečnej zóny nevchádzala. Talianske vojnové lode sa od flotily odpojili ešte pred vstupom do rizikovej zóny. Taliansko zároveň vyzvalo aktivistov, aby „okamžite zastavili“. Tí však vyhlásili, že výzvy Španielska a Talianska sú pokusom sabotovať ich úsilie. Agentúra DPA konštatuje, že ku konfrontácii medzi flotilou a izraelským námorníctvom by mohlo dôjsť počas najposvätnejšieho židovského sviatku Jom kipur, ktorý začal v stredu pri západe slnka a skončí vo štvrtok pri západe slnka.

Ak by všetko išlo podľa pôvodného plánu, flotila by mala doraziť do Gazy o niekoľko dní. Flotila Global Sumud Flotilla (GSF) pozostávajúca z približne 45 plavidiel s aktivistami a politikmi na palube, medzi ktorými je aj švédska aktivistka Greta Thunbergová a vnuk Nelsona Mandelu Mandla Mandela, vyplávala v septembri zo Španielska s cieľom prelomiť blokádu Gazy, kde podľa OSN panuje hladomor. GSF minulý týždeň oznámila, že sa stala terčom útokov dronov, ktoré na lode zhodili granáty a prášok vyvolávajúci svrbenie. Z útoku obvinila Izrael.

Viac o téme: PomocIzraelGazaFlotila
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump a Benjamin
Netanjahu informoval svoju vládu o Trumpovom pláne pre Pásmo Gazy
Zahraničné
Stany v škole OSN,
Izrael tvrdí, že do Pásma Gazy vstúpilo vyše 400 kamiónov s humanitárnou pomocou
Zahraničné
Dmitrij Peskov a Donald
Kremeľ si želá, aby Trumpov plán pre Gazu prispel k mierovému riešeniu konfliktu
Zahraničné
Ilustračné foto
Izrael obvinil flotilu GSF s humanitárnou pomocou pre Gazu z napojenia na Hamas
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss st. pred zápasom so Štrasburgom: Verím, že sa trafím do zostavy, ktorá bude veľa behať
Tréner Slovana Vladimír Weiss st. pred zápasom so Štrasburgom: Verím, že sa trafím do zostavy, ktorá bude veľa behať
Futbal
Vladimír Weiss st. pred zápasom s RC Štrasburg: Modernému futbalu sa musíme priblížiť
Vladimír Weiss st. pred zápasom s RC Štrasburg: Modernému futbalu sa musíme priblížiť
Futbal
Brankár Slovana Dominik Takáč: Tešíme sa na ďalší európsky večer
Brankár Slovana Dominik Takáč: Tešíme sa na ďalší európsky večer
Futbal

Domáce správy

FOTO Parlament rieši zákaz energetických
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Domáce
Nariadenie o energopomoci by
Nariadenie o energopomoci by mala vláda schváliť o niekoľko týždňov, uviedla Saková
Domáce
Vládny špeciál znova v
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube
Domáce
Bratislavská zoo začala stavať nový výbeh pre paviány dželada s výhľadom na centrum mesta
Bratislavská zoo začala stavať nový výbeh pre paviány dželada s výhľadom na centrum mesta
Bratislava

Zahraničné

Izrael spustili zastrašovaciu operáciu
Izrael spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile s pomoocu smerujúcej do Gazy
Zahraničné
Pracovná doba 13 hodín?
Pracovná doba 13 hodín? Tisíce ľudí demonštruje v Aténach proti zmenám v zákonníku práce
Zahraničné
Škandál na výstave Dalího
Škandál na výstave Dalího v Taliansku! Zaistili 21 diel, môže ísť o falzifikáty
Zahraničné
V Berlíne zatkli troch
V Berlíne zatkli troch predpokladaných členov Hamasu: Chystali útok
Zahraničné

Prominenti

Nesmrteľné hity Karla Gotta
Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?
Domáci prominenti
Premiéra filmu Franz: Loj
Premiéra filmu Franz: Loj a Kanócz ako ZAMILOVANÉ hrdličky a... Hviezdu z Dunaja NESPOZNÁTE!
Domáci prominenti
Selena Gomez sa VYDALA:
Selena Gomez sa VYDALA: PRVÉ FOTO zo svadobnej hostiny!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vyskočil vám tlak a
Vyskočil vám tlak a lieky nezaberajú? TAKTO si s ním poradíte inými spôsobmi
vysetrenie.sk
Pokus o lúpež v
Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta
Zaujímavosti
FOTO Bizarný systém v Číne.
Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!
Zaujímavosti
Fascinujú zistenie o Pompejach:
Fascinujú zistenie o Pompejach: Mesto žilo aj po zničujúcej erupcii Vezuvu
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!

Šport

FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z dohrávky 2. kola Niké ligy
FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z dohrávky 2. kola Niké ligy
Niké liga
VIDEO Žiadny zanďour, ale odvážny výkon: Weiss volá do boja pred prvým zápasom Slovana v KL
VIDEO Žiadny zanďour, ale odvážny výkon: Weiss volá do boja pred prvým zápasom Slovana v KL
Konferenčná liga
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Ostatné
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Tipsport liga

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Filmy a seriály
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Partnerské vzťahy
Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Parlament rieši zákaz energetických
Domáce
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Vládny špeciál znova v
Domáce
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube
Matovič je terčom posmechu:
Domáce
Matovič je terčom posmechu: Známy influencer si z neho urobil srandu a sparodoval známu scénku
Mette Frederiksenová
Zahraničné
Krajina EÚ je v pohotovosti: Vyhlásila oranžový stupeň hrozby! Obáva sa nebezpečných útokov

Ďalšie zo Zoznamu