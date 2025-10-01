Izrael spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile s pomoocu smerujúcej do Gazy

GAZA - Aktivisti na palube flotily s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy v stredu oznámili, že sú pripravení na zásah izraelského námorníctva. Lode sa po napätej noci v Stredozemnom mori priblížili k obliehanému palestínskemu územiu. Aktivisti uviedli, že v plavbe budú pokračovať napriek „zastrašovaniu“ od izraelskej armády. Informuje správa agentúr AFP, DPA a AP.
„V skorých ranných hodinách izraelské okupačné námorné sily spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile Global Sumud,“ uviedli organizátori vo svojom vyhlásení. Podľa aktivistov sa v noci dve izraelské vojnové lode priblížili k ich dvom plavidlám, krúžili okolo nich a narúšali ich komunikáciu. „Išlo o zastrašovanie. Chceli, aby sme ich videli,“ uviedla jedna z aktivistiek na palube lode Sirius, ktorá bola spolu s loďou Alma terčom operácie.
Flotila sa nachádzala severne od Egypta
Flotila sa v stredu popoludní nachádzala v medzinárodných vodách severne od Egypta, keď vstúpila napriek zákazu izraelských úradov do tzv. „nebezpečnej zóny“. Izraelské námorníctvo v tejto oblasti už v minulosti zastavilo podobné pokusy iných lodí, pripomína AP. Taliansko, ktoré sa minulý týždeň rozhodlo k flotile na ochranu aktivistov vyslať svoje dve vojnové lode - podobne ako Španielsko, ktoré vyslalo jednu loď - v stredu spolu s Gréckom vyzvalo Izrael, aby zaručil bezpečnosť flotily. Výzva bola formulovaná v spoločnom vyhlásení, ktoré v stredu vydali grécky minister zahraničných vecí Jorgos Jerapetritis a taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani.
Ministri sa tiež obrátili na aktivistov
Ministri sa tiež obrátili na aktivistov a vyzvali ich, aby prijali návrh Latinského patriarchátu v Jeruzaleme, ktorý má za cieľ zmierniť napätie. Patriarchát ponúka, že pomoc Gaze dodá v mene flotily. Španielsky minister pre digitálnu transformáciu Óscar López v stredu vyzval flotilu, aby do spomínanej nebezpečnej zóny nevchádzala. Talianske vojnové lode sa od flotily odpojili ešte pred vstupom do rizikovej zóny. Taliansko zároveň vyzvalo aktivistov, aby „okamžite zastavili“. Tí však vyhlásili, že výzvy Španielska a Talianska sú pokusom sabotovať ich úsilie. Agentúra DPA konštatuje, že ku konfrontácii medzi flotilou a izraelským námorníctvom by mohlo dôjsť počas najposvätnejšieho židovského sviatku Jom kipur, ktorý začal v stredu pri západe slnka a skončí vo štvrtok pri západe slnka.
Ak by všetko išlo podľa pôvodného plánu, flotila by mala doraziť do Gazy o niekoľko dní. Flotila Global Sumud Flotilla (GSF) pozostávajúca z približne 45 plavidiel s aktivistami a politikmi na palube, medzi ktorými je aj švédska aktivistka Greta Thunbergová a vnuk Nelsona Mandelu Mandla Mandela, vyplávala v septembri zo Španielska s cieľom prelomiť blokádu Gazy, kde podľa OSN panuje hladomor. GSF minulý týždeň oznámila, že sa stala terčom útokov dronov, ktoré na lode zhodili granáty a prášok vyvolávajúci svrbenie. Z útoku obvinila Izrael.