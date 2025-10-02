MIMORIADNY ONLINE Ruské drony zaútočili na jadrovú elektráreň: Černobyľ je bez elektriny, výpadok zasiahol ochranný sarkofág

KYJEV - Ruské ostreľovanie prerušilo dodávky elektriny do jadrovej elektrárne v Černobyle, uviedlo v stredu ukrajinské ministerstvo energetiky. V dôsledku útoku zostal bez prívodu elektrickej energie ochranný sarkofág, ktorý izoluje zničený štvrtý blok bývalej elektrárne a zabraňuje úniku rádioaktivity do okolitého prostredia. Informuje o tom správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
06:45 Otázkou, ako využiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny, sa bude Európska rada opätovne zaoberať 23. a 24. októbra. V príspevku na platforme X to v stredu uviedol predseda Európskej rady António Costa, infromuje spravodajský web Politico.
06:22 Ministri financií siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) sa v stredu zaviazali zamerať sa na štáty a subjekty, ktoré po invázii Ruska na Ukrajinu pred viac ako troma rokmi zintenzívnili nákupy ruskej ropy.
06:21 Spojené štáty budú Ukrajine poskytovať spravodajské informácie potrebné pri útokoch na energetickú infraštruktúru vo vnútrozemí Ruska, napísal v stredu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na predstaviteľov USA. Podľa nich Washington zvažuje aj dodanie zbraní, ktoré by rozšírili počet potenciálnych cieľov Kyjeva.
06:20 Francúzska polícia vzala do väzby dvoch členov posádky ropného tankera tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorý bol zadržaný pri francúzskom pobreží, oznámil v stredu prokurátor Stéphane Kellenberger. Informuje o tom správa agentúry AFP.
06:10 „V dôsledku výpadkov elektrickej energie zostala bez elektrickej energie nová bezpečnostná ochranná konštrukcia - teda kľúčové zariadenie, ktoré izoluje zničený štvrtý blok jadrovej elektrárne v Černobyle,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo energetiky vo vyhlásení na Telegrame. Ukrajina uviedla, že odborníci v súčasnosti pracujú na obnovení dodávok elektriny.
Černobyľ pod prísnym dohľadom
Kyjev neposkytol bližšie informácie o dôsledkoch výpadku elektriny a Moskva sa k situácii bezprostredne nevyjadrila. Útok ruského dronu poškodil sarkofág vo februári, ale podľa ukrajinských úradov nespôsobil zvýšenie rádioaktivity v okolitom prostredí.
Černobyľská elektráreň sa 26. apríla 1986 stala dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali elektráreň ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.