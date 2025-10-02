Dánska premiérka odmietla Orbánov návrh: Nedovolím jednej krajine, aby rozhodovala za celú EÚ!

KODAŇ/BRUSEL - Dánska premiérka Mette Frederiksenová odmietla nápad predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, aby EÚ uzavrela s Ukrajinou iba strategické partnerstvo, namiesto jej budúceho členstva. Nedovolím jednej krajine, aby rozhodovala za celú EÚ, vyhlásila Frederiksenová po skončení samitu Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa dnes konal v Kodani.
"Rozširovanie Európskej únie je súčasťou našej stratégie, mali by sme sa toho držať," uviedla dánska premiérka, ktorá stretnutie organizovala. Predseda summitov EÚ António Costa hľadá medzi členskými štátmi bloku podporu pre prelomenie súčasnej patovej situácie ohľadom potenciálneho členstva Ukrajiny a Moldavska v EÚ. Existujúce pravidlá vyžadujú, aby každú fázu prístupového procesu podporilo všetkých 27 krajín EÚ jednomyseľne, Costa sa ale snaží presadiť možnosť schválenia len kvalifikovanou väčšinou štátov, a tak obísť terajšie veto maďarského premiéra Viktora Orbána. "Nepripadá do úvahy," reagoval však na podobné úvahy maďarský premiér.
"Nikto nemôže blokovať našu cestu do EÚ, je to vôľa nášho ľudu, Ukrajinci chcú, aby sa naša krajina stala v budúcnosti členom Európskej únie," uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa zúčastnil dnešnej záverečnej tlačovej konferencie po boku dánskej premiérky. Európa podľa neho aj v tomto prípade musí ukázať svoju jednotu. Pripomenul zároveň, že Rusko začalo terajšiu vojnu práve kvôli tomu, že si Ukrajinci vybrali európsku budúcnosť. Vznik EPC inicioval v máji 2022 francúzsky premiér Emmanuel Macron a išlo o reakciu práve na ruskú inváziu na Ukrajine. Neformálna platforma má podporovať politický dialóg v Európe a prispievať k jej stabilite, bezpečnosti a prosperite. Prvé stretnutie sa konalo na jeseň 2022 v Prahe.