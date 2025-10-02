MIMORIADNY ONLINE Poplach v Poľsku! Ruská loď sa priblížila k strategickému plynovodu

Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

KYJEV - Poľské ministerstvo vnútra informovalo, že v stredu ráno sa v blízkosti strategického plynovodu objavila ruská loď. Hovorkyňa rezortu Katarzyna Galecká vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedla, že na situáciu reagovala pohraničná stráž a lodi nariadila z oblasti odplávať. Situáciu sledujeme online.

16:06 Podľa jej slov sa plavidlo 20 minút nachádzalo v bezprostrednej blízkosti podmorskej energetickej infraštruktúry, čo okamžite vyvolalo zásah pohraničnej služby. Tá nadviazala rádiové spojenie s posádkou a nariadila jej opustiť oblasť. Loď sa podľa hovorkyne inštrukciám podriadila a odplávala. Galecká zároveň zdôraznila, že všetky zložky podriadené ministerstvu reagujú v takýchto prípadoch promptne a efektívne, pričom spolupracujú na zabezpečení ochrany strategických objektov. Na spoločnej tlačovej konferencii vystúpil aj hovorca ministra-koordinátora tajných služieb Jacek Dobrzyňski. Ten doplnil, že incident je predmetom preverovania príslušných orgánov a poľské bezpečnostné zložky ostávajú v stave zvýšenej pohotovosti.

14:42 Rusko a Ukrajina si vo štvrtok vymenili po 185 vojnových zajatcov. Prepustených bolo aj 20 ruských civilistov zadržiavaných na Ukrajine. Potvrdilo to ruské ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.

14:26 Belgický premiér Bart De Wever vo štvrtok uviedol, že požiadal ostatných lídrov členských štátov Európskej únie, aby jeho krajine poskytli záruky, že v prípade využitia zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičiek Ukrajine budú s ňou spoločne znášať riziko. Väčšina z týchto aktív – približne 170 miliárd eur – sa totiž nachádza v depozitári spoločnosti Euroclear v belgickom Bruseli, píše agentúra Reuters.

13:49 Obnovenie sankcií Organizácie Spojených národov (OSN) na Irán je podľa Ruska ilegálnym krokom, ktorý presadili európske mocnosti s cieľom prehĺbiť krízu v krajine. Vo štvrtok to povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, podľa ktorej sú sankcie neplatné. Informuje o tom správa agentúry Reuters.

13:35 Rusko údajne upravuje rakety, aby sa vyhli ukrajinským systémom protivzdušnej obrany Patriot. Modernizácia bola zjavná pri nedávnych útokoch na ukrajinské výrobné zariadenia dronov, informoval Financial Times.

12:53 Európska únia sa rozhodla ísť do vojny, povedal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán novinárom v Kodani pred zasadnutím Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín. Tento krok je podľa neho škodlivý pre Maďarsko i Úniu, preto oznámil, že maďarská vládna strana Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“, informuje spravodajca v Budapešti s odvolaním sa agentúru MTI.

12:28 Kremeľ vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty a Severoatlantická aliancia poskytujú spravodajské informácie Ukrajine „na dennej báze“. Reagoval na správy denníka Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorých tak USA plánujú začať robiť v budúcnosti, informuje správa agentúry Reuters.

12:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) varoval, že Rusko má kapacity narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe. Podľa neho bolo vždy cieľom Moskvy okrem dobytia Ukrajiny aj „rozbiť Západ a najmä Európu“, informujú správy agentúry AFP a televízie Sky News.

11:20 Ruské sily postupujú v stredovýchodnej Dnepropetrovskej oblasti v snahe narušiť ukrajinské zásobovacie trasy, ktoré podporujú susedné frontové sektory, tvrdia vojenskí analytici.

10:50 Zelenskyj pricestoval do Kodane na summit Európskeho politického spoločenstva. Očakáva sa, že na fóre, na ktorom sa zúčastní približne 50 hláv štátov a vlád spolu s predstaviteľmi EÚ, vystúpi prezident Volodymyr Zelenskyj.

08:41 Ruské útoky za posledný deň zabili 4 osoby a zranili 25 osôb, zasiahli ukrajinskú železničnú infraštruktúru. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že ruské sily v noci vypustili 86 útočných a návnadových dronov typu Shahed.

06:45 Otázkou, ako využiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny, sa bude Európska rada opätovne zaoberať 23. a 24. októbra. V príspevku na platforme X to v stredu uviedol predseda Európskej rady António Costa, infromuje spravodajský web Politico.

06:22 Ministri financií siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) sa v stredu zaviazali zamerať sa na štáty a subjekty, ktoré po invázii Ruska na Ukrajinu pred viac ako troma rokmi zintenzívnili nákupy ruskej ropy.

06:21 Spojené štáty budú Ukrajine poskytovať spravodajské informácie potrebné pri útokoch na energetickú infraštruktúru vo vnútrozemí Ruska, napísal v stredu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na predstaviteľov USA. Podľa nich Washington zvažuje aj dodanie zbraní, ktoré by rozšírili počet potenciálnych cieľov Kyjeva.

06:20 Francúzska polícia vzala do väzby dvoch členov posádky ropného tankera tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorý bol zadržaný pri francúzskom pobreží, oznámil v stredu prokurátor Stéphane Kellenberger. Informuje o tom správa agentúry AFP.

06:10 „V dôsledku výpadkov elektrickej energie zostala bez elektrickej energie nová bezpečnostná ochranná konštrukcia - teda kľúčové zariadenie, ktoré izoluje zničený štvrtý blok jadrovej elektrárne v Černobyle,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo energetiky vo vyhlásení na Telegrame. Ukrajina uviedla, že odborníci v súčasnosti pracujú na obnovení dodávok elektriny.

Černobyľ pod prísnym dohľadom

Kyjev neposkytol bližšie informácie o dôsledkoch výpadku elektriny a Moskva sa k situácii bezprostredne nevyjadrila. Útok ruského dronu poškodil sarkofág vo februári, ale podľa ukrajinských úradov nespôsobil zvýšenie rádioaktivity v okolitom prostredí.

Černobyľská elektráreň sa 26. apríla 1986 stala dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách. Definitívne bola odstavená v decembri 2000. Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali elektráreň ruskí vojaci. Opustili ju v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.

