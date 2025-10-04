Sobota4. október 2025, meniny má František, zajtra Viera

Príšerný útok na Ukrajinca: VIDEO Poľskí tínedžeri ho zmlátili! Potom mu oholili hlavu, a to nie je všetko

Tínedžeri Ukrajinca ponižovali.
Tínedžeri Ukrajinca ponižovali. (Zdroj: X/Poľská polícia)
VROCLAV - Vo Vroclavi zaútočila skupina tínedžerov na 23-ročného Ukrajinca. Oholili mu hlavu, na tvár namaľovali nacistické symboly a celé poníženie si nahrali na video.

Pasca cez falošný profil

Podľa policajného vyšetrovania mladíci nalákali svoju obeť cez internet. Založili si falošný účet, na ktorom sa vydávali za 16-ročné dievča so záujmom o sexuálny kontakt. Keď Ukrajinec na túto návnadu zareagoval a prišiel na dohodnuté miesto, čakala tam naňho skupina útočníkov.

Brutálny útok a ponižovanie

Na mieste ho tínedžeri bez milosti zbili. Potom mu strojčekom oholili hlavu, na tvár nastriekali nacistické znaky a celý incident si nakrútili na mobil, aby ho ešte viac znevážili. Mestská polícia vo Vroclavi uviedla, že cieľom mladíkov bolo nielen fyzicky ublížiť, ale aj verejne ponížiť svoju obeť, píšu poľské médiá.

Ideologické pozadie

Vyšetrovatelia zdôraznili, že okrem samotného násilia skúmajú aj motív útoku. „Hovoríme o bitke, ktorá má v pozadí znepokojivý ideologický obsah,“ uviedla polícia. Útočníci podľa nej chceli Ukrajinca „potrestať“, hoci dôvod bližšie nešpecifikovali.

Páchateľmi boli neplnoletí

Polícia zatiaľ nezverejnila presný počet agresorov ani úlohu každého z nich. Isté je len to, že niektorí zo zapojených ešte nedovŕšili 18 rokov. Prípad tak vyvoláva otázky nielen o brutalite mladých útočníkov, ale aj o šírení extrémistických symbolov medzi mládežou.

