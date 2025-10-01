Hurikán Imelda ohrozuje Bermudy: Pre súostrovie bolo vydané varovanie

HAMILTON - Okraje hurikánu Humberto zasiahli v utorok súostrovie Bermudy a v stredu by tam mali priniesť nárazy vetra a silný dážď. Podľa Národného hurikánového centra USA v Miami by mal Bermudy v stredu večer zasiahnuť aj hurikán Imelda a pre súostrovie bolo preto vydané hurikánové varovanie. Informovala o tom agentúra AP.
Maximálna rýchlosť vetra v rámci hurikánu Imelda v utorok večer dosahovala 140 kilometrov za hodinu. Podľa Bermudského meteorologického úradu by Imelda mala zosilnieť na hurikán kategórie dva. „Nemôžem dostatočne zdôrazniť vážnosť tejto hrozby,“ povedal minister národnej bezpečnosti Bermúd Michael Weeks. „Musím zdôrazniť, že nejde o chvíľkovú búrkovú prehánku,“ dodal s tým, že ostrovy budú v stredu až šesť hodín vystavené vetru so silou hurikánu.
Medzinárodné letisko, školy a vládne úrady na Bermudách majú byť v stredu zatvorené a Weeks uviedol, že obyvatelia by mali prípravy na príchod hurikánu dokončiť do poludnia miestneho času. „Imelda má potenciál výrazne poškodiť a narušiť náš ostrov,“ varoval Weeks.
Môže vyvolať nebezpečné podmienky na surfovanie
Hurikány Imelda aj Humberto vyvolali v Atlantickom oceáne vlnenie, ktoré môže vyvolať nebezpečné podmienky na surfovanie na Bermudách, Bahamách a východnom pobreží USA. Päť neobývaných domov pozdĺž pobrežia Outer Banks v americkom štáte Severná Karolína sa v utorok v dôsledku hurikánov zrútilo do oceánu.
Imelda zasiahla v pondelok aj východnú časť Kuby a podľa premiéra Manuela Marrera Cruza si vyžiadala dve obete. Štátne médiá informovali o povodniach a zosuvoch pôdy, ktoré odrezali niektoré komunity od zvyšku krajiny a vyvolali evakuáciu obyvateľov. Jedna osoba bola nezvestná aj na Haiti, kde Imelda rozvodnila rieky a spôsobila záplavy v približne 35 komunitách, uviedla tamojšia agentúra civilnej ochrany. Spôsobila tiež značné škody na úrode. Imelda v pondelok zaplavila aj časti Bahám a najviac zasiahla ostrov New Providence. Viac ako tucet verejných škôl na tomto a na susedných ostrovoch Grand Bahama a Abaco zostalo v utorok zatvorených. „Následky sú vážne,“ povedal tamojší premiér Philip Davis.